Evita il peggio grazie alla sua prontezza di riflessi.

Cava de’ Tirreni. Tragedia sfiorata a San Giuseppe al Pozzo. Un giovane in scooter è riuscito ad evitare di finire schiacciato tra un pullman in sosta e una vettura non accortasi del rallentamento del traffico.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.00 in via XXV luglio, proprio alla porta nord della città.

Stando a quanto raccontato dai presenti il sinistro sarebbe stato causato da una donna alla guida di una Lancia Y. L’autobus, infatti, era in sosta alla fermata e il giovane con lo scooter attendeva che il mezzo ripartisse per poter riprendere la marcia.

Ad un tratto il rumore di una brusca frenata alle spalle del ragazzo lo spinge a lasciare il motorino e a lanciarsi sul marciapiedi. Un gesto istintivo che gli ha evitato il peggio.

La donna alla guida, infatti, nonostante avesse inchiodato, non è riuscita a fermare la vettura in tempo e – perso il controllo del veicolo – ha impattato contro la parte retrostante dell’autobus schiacciando il motorino tra i due veicoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Salerno che hanno soccorso il ragazzo sul luogo prima di condurlo al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”.

A tenere sotto controllo la situazione anche gli agenti del Comando di Polizia Locale e una pattuglia della Guardia di Finanza. A quanto pare il giovane avrebbe riportato una frattura alla tibia.

