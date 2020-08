Riqualificazione strade a Nocera Inferiore: si parte da via Napoli

Riqualificazione strade a Nocera Inferiore, con un primo intervento di restyling che comprende via Napoli, via Rea e via Pucci.

Il piano di riqualificazione strade a Nocera Inferiore partirà da via Napoli, tra l’intersezione con via D’Alessandro e quella con via Astuti. Il lotto 1 comprende interventi anche sull’intero tratto di via Rea e sulla frazione di via Pucci fino all’altezza della caserma Tofano.

Il ridisegno prevede il riassetto della carreggiata carrabile e nuovi marciapiedi su ambo i lati, così da impedire la sosta selvaggia che da sempre intralcia il traffico in zona.

Prevista anche la creazione di una pista ciclabile adiacente all’area pedonale. Sarà dunque realizzata una nuova piazza con aree verdi nell’area antistanti l’istituto alberghiero.

L’architetto Imma Ugolino, assessore ai Lavori Pubblici, ha sottolineato l’esigenza di riqualificazione di un tratto urbano «che negli ultimi anni si è sviluppato soprattutto sul piano commerciale».

La presenza di negozi e attività di bar e ristorazione, quindi, ha portato all’esigenza di «conferire un nuovo assetto urbano, con un restyling completo».