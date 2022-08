Ring of Pain può essere scaricato gratuitamente dall’Epic Games Store, che annuncerà un “omaggio” la prossima settimana.

Oltre al bundle Bungie’s Destiny 2 30th Anniversary, il negozio ti invita a scaricare Ring of Pain.

Per diversi anni, il giovedì è stato il giorno preferito dai fan del free-to-play grazie all’impegno di Epic Games Store per gli omaggi. Questa settimana, il rivenditore di PC offre la possibilità di giocare a Ring of Pain, un’avventura di dungeon crawling e una battaglia di carte, senza pagare un solo euro.

“Immergiti in aree circolari generate casualmente in cui attendono ugualmente pericoli e ricompense. Osserva l’ambiente circostante e pianifica il percorso più appropriato: inseguirai il bottino o abbatterai prima il mostro nascosto? Raccogli oggetti, combatti di nascosto o evita i mostri. Il cerchio lo farà rispondi a ogni azione con una reazione”, leggi di più Informazioni sul gioco nella sua lettera di presentazione.

Con il combattimento a turni, Ring of Pain è riuscito a ottenere un solido seguito su PC, ottenendo il 92% di recensioni positive su Steam, con oltre 2.350 recensioni scritte fino ad oggi. È stato rilasciato nel 2020 e attualmente costa € 19,99. Oltre alla compatibilità con le versioni precedenti, gli utenti possono trovare l’avventura su Xbox e Switch.

Oltre al roguelike, l’Epic Games Store offre fino al 30 settembre il 30° bundle Bungie annuale per Destiny 2, appena pubblicato nel negozio di videogiochi, che include anche l’intrigante crossover di Fortnite e Fall Guys.

Per la prossima settimana, e per coloro che si sono persi Triple-As, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è stato annunciato come regalo gratuito. Disponibile per il download è anche Submerged: Hidden Depths, che è stato rilasciato all’inizio di quest’anno.