Rif. Claudio Cappio in concerto: Estate dal suono franco-italiano

Registrato mercoledì 6 luglio 2022 alla Promenade du Peyrou di Montpellier, il concerto estivo di Claudio Capéo e dei suoi musicisti mescola energicamente canzoni italiane e francesi. Una notte musicale e festosa, cosparsa di passione.

Goditi i suoni italiani e le melodie festive di Claudio Cappio sul palco. Per un’ora, ce ne devono essere una dozzina dal talento dell’artista di Mulhouse Notti di Beyrou A Montepellier (Hérault), tra cui alcuni brani italiani del suo ultimo album.

Chiederai in modo specifico ti penso, È importante, In colore blu, Tropici esotici, Un uomo sta in piedi, Raccontare, È una canzone, madre, Senza una donna, Ricchezza, superiore, madre E ok ok. Incrociando i titoli più seguiti dell’artista, dalle ballate ai classici del repertorio italiano, questo concerto dovrebbe mettere tutti sulla stessa lunghezza d’onda, la festa. Per questo concerto all’aperto, recati alla Promenade du Pêyrou a Montpellier per celebrare il ragazzo di Mulhouse: Claudio Capéo al concerto estivo di Culturebox.

Claudio Capéo in concerto sul lungomare Pêyrou a Montpellier durante le tappe estive di Culturebox

Fin dai primi momenti di questo evento musicale – la notte – il tono è stato impostato, In italiano (in italiano). Oltre ai suoi titoli più popolari, Claudio Cappio canta a cuore aperto i suoi ricordi d’infanzia in italiano. Come bonus, l’artista rivisita i classici della canzone italiana e la sua voce solista conferisce al concerto un’aria d’aria. dolce Vita (Dolce Vita).

Niente li fermò, e lui e quelli che chiamava capeos (i suoi musicisti, vale a dire Jonathan Bonzani, Gilles Dorn, Julian Fuchs e Xavier Zemp). Il concerto è ricco di energia, semplicità, alcune interpretazioni acustiche ed emozioni in brani popolari che ricordano gli inizi del gruppo.

Nel 2011, questo ex falegname e macchinista ha deciso di rinunciare a tutto per dedicarsi alla musica. Il fisarmonicista si stabilisce poi nei corridoi della metropolitana, dove prende parte a The Voice. Questa esperienza lo fece sicuramente conoscere al grande pubblico.

L’estate successiva, il suo titolo Un uomo sta in piedi È diventato uno dei più grandi successi dell’anno. Il fisarmonicista, le cui influenze sono diverse come la luce del sole, ha riscosso un successo sbalorditivo.

Claudio Capio sul palco delle Notti del Beiro a Montpellier

Temi ok ok, RicchezzaO Un piccolo sogno Un duetto con Vita, tre singoli d’oro e il suo omonimo album di debutto ha venduto oltre 700.000 copie. Dopo penso a teIl suo quinto album, sta attualmente producendo il prossimo e un tour di tutti gli Zenith di Francia.

