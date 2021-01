Ricongiungimento familiare, c’è lo Sportello Unico per l’Immigrazione

Le nuove modalità per la richiesta nulla osta in vigore dal 15 gennaio 2021

La Prefettura di Salerno rende note le modalità per la trasmissione degli atti finalizzati ad ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SPI).

I cittadini stranieri che si trovano regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno, infatti, possono richiedere allo SPI della Prefettura il “nulla osta” per il ricongiungimento familiare con:

il coniuge maggiorenne non separato legalmente;

i figli minorenni non coniugati, con il consenso dell’altro genitore;

i figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);

i genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.

Il sistema telematico del Ministero dell’Interno prevede che il richiedente carichi direttamente sulla piattaforma i documenti richiesti per l’istruttoria.

Al momento dell’invio dell’istanza telematica, l’utente dovrà inoltrare la documentazione necessaria esclusivamente in formato PDF sul portale dedicato, senza effettuare alcuna trasmissione cartacea o via PEC.

Alla conclusione del procedimento con esito favorevole, lo SPI della Prefettura convocherà il richiedente che, solo in quel momento, dovrà esibire gli originali degli atti già allegati all’istanza telematica.

L’Ufficio Immigrazione della Prefettura contatterà gli interessati per la consegna degli originali e il ritiro dei “nulla osta” nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata areaquarta.prefsa@pec.interno.it

Sempre attraverso lo stesso indirizzo, la Prefettura potrà richiedere eventuali integrazioni dei documenti.

A partire, quindi, dal 15 gennaio 2021 , la Prefettura fa sapere che non sarà più accettata alcuna documentazione pervenuta in via cartacea o con modalità diverse da quelle descritte.