Ricky Martin, accusato di incesto, rischia 50 anni di carcere | Le persone

Come riportato da diversi media, tra cui il sito web statunitense TMZ, Ricky Martin ha ricevuto un’ordinanza restrittiva all’inizio di luglio, a causa della violenza domestica. Si ritiene che la presunta vittima sia suo nipote di 21 anni, Denis Yadiel Sanchez. Secondo le informazioni del media spagnolo Marca, Ricky Martin ha una relazione con suo nipote da sette mesi. Il cantante non avrebbe sostenuto la loro rottura e avrebbe cercato in tutti i modi di contattare il giovane.

Ricky Martin nega con veemenza le accuse e il suo avvocato, Martin Singer, afferma che il nipote della star “soffre profondi problemi di salute mentale”. “Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato e non sarà mai coinvolto in alcuna relazione sessuale o romantica con suo nipote. L’idea non è solo sbagliata, è disgustosa. Speriamo tutti che questo ragazzo ottenga l’aiuto di cui ha disperatamente bisogno. Ma soprattutto , stiamo cercando di sbarazzarci di questo orribile caso una volta che un giudice potrà esaminare i fatti”, ha affermato in una dichiarazione inviata a Variety.