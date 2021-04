La Provincia di Salerno oggi, alle ore 18,00, con propria Ordinanza 409/2021 riapre al traffico la SP 75, l’arteria di collegamento tra Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e la Costiera Amalfitana.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico dallo scorso 9 settembre in seguito alla frana proveniente dal versante sovrastante la strada, causata dall’incendio sviluppatosi nella stessa data.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – appena finita la messa in sicurezza della particella di proprietà privata, ha iniziato i lavori di propria competenza, quindi il 4 aprile scorso, per il ripristino della sottostante porzione di parete rocciosa instabile che sovrasta la SP 75. In data 26 aprile scorso è stata comunicata l’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice e oggi, il 30 aprile abbiamo portato a termine anche le lavorazioni di pulizia e di piccola manutenzione del piano viario effettuate direttamente dal personale della Provincia e delle Società in house, per cui possiamo riaprire.

“Ho voluto precisare le date per ricostruire una cronologia precisa – spiega Strianese – Tutta la mia vicinanza va ai cittadini che hanno subito enormi disagi per la chiusura dell’Avvocatella, per loro abbiamo cercato di lavorare in tempi rapidi, considerata la complessità dell’intervento. Ma altri invece hanno alimentato polemiche sterili tipiche di quella piccola politica che non sa come attirare l’attenzione. Siamo stati accusati persino che un nostro cartello informativo riportava una data di chiusura lavori diversa dallo stesso cartello posto dall’altro lato della strada, solo perché un buontempone si era preso la briga di scarabocchiare con un pennarello un mese al posto di un altro”.

L’annuncio dell’Ente provinciale è stato commentato prontamente anche dal Comitato civico Dragonea, che ha seguito l’evolversi dei lavori di messa in sicurezza in questi mesi: “Dopo 233 giorni di lotta ecco finalmente l’Ordinanza di riapertura della Provincia di Salerno – numero 409 del 30/04/2021 – Oggi finalmente la nostra arteria di fondamentale importanza riapre. Come vedete cari amici con la dura lotta i diritti vengono riconosciuti, ci saranno altre dure battaglie da condurre, ma questo è un buon inizio. Continuiamo così!”.

