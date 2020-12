Riapertura scuole: Nocera Inferiore attende Governo, Regione e Asl

Riapertura scuole, a Nocera Inferiore il Comune attenderà le linee guida dall’alto, ma anche i dati sulla situazione contagi in città

Una nota sintetica, per sottolineare che il Comune di Nocera Inferiore attenderà ancora prima di adottare nuove decisioni sul tema riapertura scuole.

Il sindaco Manlio Torquato ha sempre fatto riferimento, in particolar modo, ai numeri relativi alla situazione contagi in città. Un resoconto affidato ovviamente all’Asl, più volte bacchettata nelle scorse settimane da vari sindaci per il ritardo nelle comunicazioni ufficiali.

Questa mattina si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza di Protezione Civile, dirigenti comunali, comandante della Polizia Locale e dirigenti degli istituti comprensivi cittadini. Sindaco e vicesindaco hanno posto l’attenzione sullo stato delle scuole, provando dunque a tracciare un quadro nell’ottica del ritorno alle attività in presenza.

Nella nota ufficiale, il primo cittadino ha ribadito che i Comuni possono adottare provvedimenti differenti da Regione e Governo solo se giustificati da evidenze epidemiologiche particolari.

Nei giorni scorsi il Comune di Nocera Inferiore ha aveva fissato in mercoledì 9 dicembre la data della ripresa delle lezioni in presenza. E ad oggi, dunque, resta questa la decisione in vigore per gli istituti di competenza comunale.

Facile tuttavia ipotizzare che nelle prossime ore da palazzo di città possa essere diffusa una nuova ordinanza, con ulteriore differimento ai primi giorni di gennaio. Difficile infatti ipotizzare un rinvio di pochi giorni, che comporterebbe una ripresa immediatamente interrotte dall’arrivo delle festività natalizie.