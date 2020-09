Riapertura scuole a Nocera Superiore. Riso: «Istituti pronti per il 5 ottobre»

Riapertura scuole a Nocera Superiore, countdown agli sgoccioli. Si tornerà alla didattica in presenza rispettando le misure di prevenzione

Ultima settimana di assestamento logistico prima della riapertura scuole a Nocera Superiore. Nei giorni scorsi dal Comune è arrivata un’ordinanza di rinvio al 5 ottobre, dopo un primo differimento al 28 settembre.

Le rimostranze dei dirigenti del Primo Circolo e dell’Istituto Comprensivo hanno dunque portato a un secondo slittamento.

L’assessore all’Istruzione, Maria Stefania Riso ha sgombrato il campo da notizie non veritiere inerenti la ripresa delle attività. Nei giorni scorsi si era parlato infatti di doppi turni e di attività didattica divisa a metà tra presenza e distanza.

Nulla di tutto questo accadrà dal prossimo 5 ottobre, a meno di nuove misure restrittive imposte dal Governo nazionale o dalla Regione. Gli alunni del primo ciclo – dunque infanzia, primaria e secondaria di primo grado – torneranno in classe da lunedì prossimo.

La Riso si è soffermata sulla questione degli spazi di apprendimento e anche sull’arredo scolastico, in particolare i banchi monoposto o l’utilizzo dei biposto per un solo alunno.

Ieri in tarda mattinata c’è stato un ennesimo briefing con i dirigenti scolastici Michele Cirino e Antonio Pizzarelli, per definire gli ultimi dettagli in vista della ripartenza.