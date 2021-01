Riapertura scuole a Nocera Superiore verso il rinvio a febbraio

Riapertura scuole a Nocera Superiore verso un nuovo rinvio. Si profila un ritorno in classe a partire dal prossimo mese di febbraio

Riapertura scuole a Nocera Superiore ancora rinviata. Entro i prossimi giorni il sindaco Giovanni Maria Cuofano emanerà una nuova ordinanza dopo quella dei giorni scorsi.

Non riprenderà dunque dal 17 gennaio prossimo l’attività in presenza per gli alunni del Primo Circolo Didattico e del Primo Comprensivo. Un incontro “virtuale” tenuto oggi tra primo cittadino e dirigenti scolastici ha confermato l’orientamento a proseguire con la didattica a distanza.

Secondo quanto trapela, il ritorno in classe per gli alunni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado sarà rinviato al prossimo 1° febbraio. Una scelta dettata in primis dalla situazione epidemiologica a Nocera Superiore. Ma pure da altre esigenze.

A partire dalla riorganizzazione degli spazi, problema che riguardava in particolar modo il Primo Circolo ben prima della pandemia. Vista l’indisponibilità del plesso Settembrini, infatti, è complicato attenersi alle disposizioni anti-Covid relative a distanziamento e sistemazione degli alunni nelle aule.

E questo è stato l’argomento delle mail di tanti genitori i cui figli frequentano le scuole del Primo Circolo Didattico. Mail nelle quali i genitori hanno esplicitamente richiesto maggiori spazi, così da garantire il distanziamento e una maggiore sicurezza per i propri figli una volta ripresa la didattica in presenza.