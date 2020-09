Riapertura scuole a Nocera Superiore: si va verso un nuovo rinvio

Riapertura scuole a Nocera Superiore verso un rinvio. I dirigenti scolastici inviano richiesta all’amministrazione comunale

Riapertura scuole a Nocera Superiore rinviata ancora di qualche giorno. La prospettiva potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

I dirigenti scolastici del Primo Circolo Didattico e del neonato Istituto Comprensivo Fresa Pascoli hanno inviato una richiesta al Comune.

I dirigenti Antonio Pizzarelli e Michele Cirino hanno scritto al sindaco Giovanni Maria Cuofano e all’assessore Maria Stefania Riso. Hanno sottolineato in primis una criticità relativa agli organici, sia docenti che personale Ata.

In particolare, non è stata comunicata ai dirigenti alcuna novità in merito all’organico Covid e alla sorveglianza sanitaria di lavoratori e alunni fragili. Mancherebbero infatti nomine per colmare trasferimenti e pensionamenti, ma pure quelle relative al sostegno.

In secondo luogo, l’agitazione sindacale prevista per il 24 e il 25 settembre arrecherebbe non pochi disagi organizzativi alla ripresa delle attività didattiche.

I dirigenti scolastici hanno inoltre sollevato il problema delle operazioni di ingresso a scuola. In particolare, riferendosi alla misurazione della temperatura di docenti e alunni e alla mancanza di termoscanner.

A completare il quadro di criticità, Cirino e Pizzarelli hanno evidenziato anche l’incertezza sui tempi utili alla sanificazione degli ambienti dopo il completamento delle operazioni elettorali.

La richiesta di rinvio

Tenuto conto di tutte le problematiche, i dirigenti scolastici hanno richiesto al Comune il rinvio della riapertura. In merito alla data, hanno richiesto tempi utili a risolvere tutte le criticità esposte in precedenza.

Potrebbe dunque profilarsi un rinvio al primo lunedì di ottobre per la ripresa delle attività didattiche.