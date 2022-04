retrouvez les communes les plus chères et les moins chères en Wallonie et à Bruxelles!

Malgré un tassement au premier trimestre 2022, les prix de l’immobilier continuent de progressier in Belgio e in Vallonia, mais moins vite que l’inflation très forte que nous connaissons. Le Brabant wallon connaît des hausses vertigineuses.

La Fédération du notariat (Fednot) publie ce mercredi son baromètre immobilier qui concerne le premier trimestre 2022. Avec deux enseignements principaux au niveau du pays. D’abord, le prix des appartements si stabilizzano al primo trimestre 2022 par rapport à 2021. Ensuite, le prix des maisons continuano a progredire. Ces tendances cachent des différences entre les régions et, plus encore, entre les provinces. On constate ainsi que les prix dans les deux Brabant ont continué de progressier fortement alors que, pour les maisons, les prix à Bruxelles ont baissé au premier trimestre de cette année. En Brabant wallon, le prix des maisons a grimpé de 7,7 percento, celui des appartements de 16,6 percento.

Cependant, cette baisse à Bruxelles et le relatif tassement dans le reste du pays (avec les exceptions déjà évoquées) peuvent s’expliquer en partie par la compare hausse des prix en 2021. Si l’on les prix duvec premier 2022 de 2020, su constate que les prix des maisons ont augmenté de 14,7% en Belgique (10% en Wallonie, 7,3% à Bruxelles).

