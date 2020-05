Rete fognaria di Nocera Inferiore: 12 milioni per il completamento

Rete fognaria di Nocera Inferiore, la Regione sblocca i fondi per il completamento dei tre lotti in cui è stato suddiviso l’intervento.

La Regione Campania ha sbloccato fondi per 12 milioni di euro, da destinare ai lavori di completamento della rete fognaria di Nocera Inferiore.

La somma permetterà l’avvio delle pratiche burocratiche per il secondo e il terzo lotto di lavori. Per il primo lotto, la Regione aveva erogato 3 milioni di euro: il 26 novembre scorso l’amministrazione ne illustrò i dettagli in conferenza stampa.

Il finanziamento rientra in un accordo tra amministrazione regionale, Ministero dell’Ambiente ed Ente Idrico Campano. Gli stanziamenti ammontano a 172 milioni di euro, di cui oltre il 77% provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC.

Il Comune di Nocera Inferiore era inserito tra quelli oggetto di procedura di infrazione comunitaria. In tal senso, dunque, ha avuto accesso al corposo finanziamento per un’opera pubblica di grande importanza.

L’intervento suddiviso in tre lotti

L’opera di completamento della rete fognaria nocerina riguarda buona parte del territorio cittadino. Il primo lotto comprende il corso del torrente Cavaiola, fino all’immissione nell’Alveo Comune Nocerino. Si va quindi dal confine con Nocera Superiore al centro città, nella zona di via Pucci.

Il secondo lotto comprende le frazioni Fiano, Fosso Imperatore, Cicalesi e San Mauro. Il terzo e ultimo lotto, infine, riguarda le zone di Chivoli, Piedimonte e Cimitero. Un’opera faraonica, quindi, che permetterà di risolvere l’atavico problema degli scarichi in ambiente per un mancato collettamento fognario su tutto il territorio.