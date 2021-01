Rete fognaria a Nocera Inferiore: inizio lavori in via Matteotti

Rete fognaria a Nocera Inferiore, al via i lavori del primo lotto. Via Matteotti chiusa al traffico per un mese

I lavori di completamento della rete fognaria a Nocera Inferiore prenderanno il via il prossimo 11 gennaio da via Matteotti.

Il Comune ha emesso l’ordinanza che inibisce al traffico la strada che conduce verso piazza Diaz e dispone viabilità straordinaria per le aree adiacenti.

La ditta Cogega, affidataria dei lavori, ha chiesto la totale chiusura di via Matteotti dalle 8 del prossimo 11 gennaio alle 18.30 di giovedì 11 febbraio.

Sulla strada ci sarà divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà consentito il transito a passo d’uomo delle sole vetture in uso ai residenti o a chi fruisce di aree private o rimesse.

Sarà la ditta esecutrice dei lavori a fissare le finestre temporali per il transito dei veicoli, rese note all’utenza mediante appositi pannelli integrativi della segnaletica installata.

Le variazioni provvisorie sulle strade adiacenti

L’ordinanza prevede l’istituzione di doppio senso di marcia in via Citarella, dal civico 2 al civico 17. In via Fucilari, dal civico 150 e fino all’intersezione con via Atzori, ci sarà divieto di sosta per l’intera giornata. Con unica eccezione relativa all’area destinata alla fermata per carico e scarico merci.