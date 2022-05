Renault vuole rinunciare al suo stabilimento in Algeria a favore di quello di Tangeri

Renault può vendere lo stabilimento di Oran, aperto nel 2014, dove vengono assemblati i modelli Dacia Logan 2, Renault Symbol 2, Dacia Sandero 2 e Renault Clio 4, commercializzati in Algeria, e questo si riferisce alla casa automobilistica Inovev. Ultime analisi mensili. Citando Argus, Inovev spiega che il sito “non soddisfa più gli obiettivi del produttore, soprattutto perché non può più raggiungere il livello di produzione target di 75.000 veicoli all’anno”.

Secondo i dati Renault, solo 754 veicoli sono stati assemblati nel 2020 in questo sito (173 Logan / Symbol 2, 354 Sandero 2, 227 Clio 4), chiuso da più di un anno a causa della crisi sanitaria e di eventi politici. Lo stabilimento di Orano ha ripreso gradualmente la sua attività nel maggio 2021 e lo scorso anno ha assemblato un totale di 5.208 vetture (1148 Logan, 2808 Sandero e 1252 Clio), 12 volte in meno rispetto al 2019.

“Le prospettive per il 2022-2030 sono molto incerte e non è certo che Renault manterrà questo stabilimento”, analizza Innovif, che nel 2021 ha indicato il trasferimento della produzione di Dacia Logan dallo stabilimento di Oran allo stabilimento di Tangeri in Marocco. la cui produzione crebbe notevolmente (350.000 unità). “La questione dell’Algeria non è nuova per Renault, ma l’interesse a mantenere questo stabilimento nasce in un contesto in cui il produttore cerca di rifinanziarsi”, osserva la società.

Da parte sua, Renaut afferma di non avere intenzione di chiudere questo impianto al momento. “La situazione va avanti da tempo, e infatti i volumi combinati sono ancora molto bassi, ma non abbiamo annunciato in alcun modo che lasceremo l’Algeria, che resta un mercato importante per Renault”, il gruppo francese che ha ha commercializzato 5.109 auto nel paese nel 2021, rappresentando una quota della capitalizzazione di mercato A del 20,6%.