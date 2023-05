Remco Evenepoel, positivo al Covid, reagisce alla sua partenza dal Giro

ILRemco Evenpoel, favorito del Tour of Italy di Soudal-Quick Step Belgium, ha annunciato di aver lasciato la gara domenica sera dopo essere risultato positivo al Covid-19.

“È con il cuore pesante che devo annunciare la mia partenza dal Giro”, ha risposto il campione del mondo in un comunicato stampa. “Come parte del protocollo del team, ho effettuato un test di routine che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i piloti che hanno fatto così tanti sacrifici per preparare il Giro, li tiferò per le prossime due settimane”.