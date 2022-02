Remco Evenepoel écrase le contre-la-montre et s’empare du général

Il l’avait annoncé ce vendredi et il a tenu parole. Remco Evenepoel était bien en jambes ce samedi lors de la 4e étape du Tour d’Algarve. Le Belge s’est imposé dans le contre-la-montre. Avec cette démonstration, il prend les commandes du général la veille de la dernière étape.

Remco Evenepoel s’est montré le plus rapide sur les 32,2 kilomètres du contre-la-montre de la 4e étape du Tour d’Algarve. Le Belge s’impose avanti Stefan Kung et a parcouru la distanza dans un temps de 37:49 (moy. 51.06 km/h).

Remco a été en tête dès le premier intermédiaire avec 9 seconds d’avance avant de prendre 51 secondes d’avance au second temps de passage sur le Suisse. Au final il s’impose avec 58 secondi d’avance sur le champion d’Europe de la discipline.

Avec cette victoire, Evenepoel s’empare de la tête du général avant la dernière étape de ce dimanche. Il possesso 1’06” sur Ethan Hayter. La dernière étape est longue de 173 km et il faudra être attentif avec notamment une arrivée au sommet d’un col long de 2,6km (Malhao).

Evenepoel, 22 ans et 2e du Tour de la Communauté de Valence pour sa premiere course en 2022, aura l’occasion dimanche de remporter, pour la seconde fois après 2020, l’appuntamento portoghese. Ce serait sa 8e victoire dans une course à étapes après il Tour de Belgique (2019, 2021), il Tour de San Juan (2020), il Tour de l’Algarve (2020), il Tour de Burgos (2020), il Tour de Pologne (2020) e il Tour du Danemark (2021).