Relazione lunga o avventura di una notte? Secondo lo studio, l’altezza di una donna influenza la scelta di un uomo

Quando cercano un partner romantico, alcune persone inseriscono l’altezza nella categoria dei criteri fisici di base. Sarebbe facile immaginare che anche le persone alte cerchino persone alte. Ha anche un nome, Questo è un accoppiamento assortitivo. Tuttavia, non è così semplice.

Alcuni studi hanno effettivamente dimostrato che le donne eterosessuali cercano partner più alti di loro, ma non altrettanto alti. Un team di ricercatori ha recentemente pubblicato i risultati del loro ultimo studio su… Frontiere in psicologia. Questo si concentra sulla relazione tra le varie preferenze di accoppiamento e il fatto di considerare un potenziale compagno Come partner a breve o lungo termine.

La longevità di una relazione dipende dalle dimensioni?

In totale, hanno partecipato allo studio 536 persone, provenienti dalla popolazione generale di Canada, Cuba, Norvegia e Stati Uniti. L’altezza media per gli uomini è di 178 cm e per le donne è di 165 cm. I ricercatori hanno presentato loro disegni semplificati di uomini e donne, indicandone l’altezza. Ai partecipanti è stato chiesto di indicare la dimensione ideale del partner per una relazione a breve termine Quindi per una relazione a lungo termine.

Coppia: cosa dice la tua posizione sul divano sulla tua relazione https://t.co/5FEAqL6dWl – Psicologia (@Psicologie_) 25 novembre 2022

In media, gli uomini preferiscono le donne più basse di loro, mentre le donne tendono a preferire gli uomini più alti di loro. Il risultato risponde ad accoppiamenti diversi e Volere trovare un partner che ci assomigli. In effetti, le persone alte preferiscono partner alti. Ma questo non vale sempre allo stesso modo. I ricercatori hanno infatti potuto constatare che l’associazione tra la dimensione di un potenziale partner e il desiderio di intraprendere una relazione a breve o lungo termine è stata verificata. D’altro canto non lo era Visibile solo negli uomini. “Gli uomini più alti preferiscono donne relativamente più basse nelle relazioni a breve termine rispetto a quelle a lungo termine”, hanno scritto i ricercatori.