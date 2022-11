Relais Colis supporta Vindet nel mercato italiano

Dopo Francia e Olanda, Pacchetto relèUna rete di distribuzione di inoltro locale soddisfa i requisiti Senza fiato, un sito di vendita di abbigliamento di seconda mano, in Italia. La collaborazione tra le due aziende consente agli utenti Windet di ricevere o spedire i propri pacchi al Relais Colis vicino casa. Siamo molto orgogliosi di entrare nel mercato italiano con Vinted. Questa partnership è operativa da oltre due anni e grazie ad essa Relais Colis ha potuto espandersi all’estero. Opportunità che dimostrano le nostre conoscenze e sono in linea con le nostre ambizioni di crescita. Come nei Paesi Bassi, Relais Colis e Vinted lavoreranno mano nella mano per soddisfare le aspettative del mercato italiano e soddisfare tutti i clienti.Christophe Cornilleau, presidente del Relais Colis, è felice.

Relais Colis vive di distribuzione tra privati

Relais Colis, precedentemente molto competitivo nella consegna da persona a persona, ha investito 40 milioni di euro in questo segmento nel 2015 per aiutarlo a offrire tempi di consegna migliori ai suoi clienti di e-commerce. “La progettazione e l’implementazione di un programma di cambiamento di questa portata è stata una vera sfida per noi e possiamo essere orgogliosi di tutti i progressi e le ristrutturazioni che sono stati realizzati dal 2015! Oggi siamo in una nuova direzione, abbiamo guadagnato solide referenze e nuove quote di mercato, soprattutto le nostre selezioni attraverso il contratto Winded afferma e vuole mettere le nostre conoscenze al servizio del maggior numero.afferma Jean-Sébastien Leridon, amministratore delegato di Relais Colis.