Redmi Note 12T Pro: Xiaomi ha lanciato un nuovo modello di fascia media con schermo a 144Hz

Xiaomi ha appena lanciato Redmi Note 12T Pro, il suo secondo smartphone con processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra rilasciato questo mese dopo Cittadini 3 . Il Redmi Note 12T Pro, oggetto di una breve campagna teaser, è anche il secondo modello della serie Redmi Note 12 che Xiaomi ha rilasciato questo mese, con Redmi Nota 12R Pro Dopo che è apparso per la prima volta quasi quattro settimane fa. Sebbene i due modelli Redmi Note 12 siano simili, differiscono nella maggior parte delle aree chiave; Per esempio , Redmi Nota 12R Pro dipende dal meno efficiente Snapdragon 4 di prima generazione meno efficiente.

Inoltre, Xiaomi ha incluso RAM LPDDR5 e memoria flash UFS 3.1, insieme a una batteria da 5.080 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W tramite USB Power Delivery 2.0. Come previsto, il Redmi Note 12T Pro sfoggia una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Redmi Note 12T Pro parte da CNY 1.599 (~$) in Cina e viene fornito con MIUI 14 basato su Android 13. Sfortunatamente, resta da vedere se Xiaomi introdurrà il dispositivo in tutto il mondo. @dipendente Si ipotizza che potrebbe essere rinominato Redmi K60i. Per riferimento, i prezzi completi del Redmi Note 12T Pro sono i seguenti: