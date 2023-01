Recensione Corsair Katar Elite Wireless: un mouse da gioco wireless leggero

Ambiente di lavoro

A parte il logo retroilluminato, a prima vista è difficile distinguere il Katar Elite dal Katar Pro. Topo, come la sorella maggiore, rimane molto sobrio, forse un po’ volgare. La plastica nera liscia e opaca gli conferisce un significativo aumento di peso (69 g contro 96 g prima!). Ora è la boxe nella categoria ultraleggera, anche se altri giochi wireless come il Viber v2 pro Ora sotto il segno di 60 g. Se la presa del mouse è molto buona, non è necessariamente adatta a mani più grandi, comunque non dentro Impugnatura sul palmo (pugno di palma). il Presa ad artiglio e il Punta delle dita Sarebbe più conveniente, ma Katar Elite non sarà quindi disponibile per tutti. La forma svasata dei bottoni principali si adatta bene alle dita. Piccolo piatto per rivestimento in rilievo sui bordi e non è il più aderente.

il Presa ad artiglio Compatibile con questo mouse.

Si noti inoltre che il suo design è simmetrico, ma non piacerà ai mancini poiché i pulsanti secondari si trovano solo sul lato sinistro del mouse. Inoltre, la piccola delusione sembra non essersi sviluppata rispetto al modello pro; I colpi sono lunghi, non rispondono e il pulsante Indietro è posizionato troppo indietro. Fortunatamente, i pulsanti principali e i relativi interruttori Omron sono reattivi. Inoltre è garantito per 60 milioni di click, il doppio rispetto alla generazione precedente.

I pulsanti secondari sono tutt’altro che perfetti.

Altrimenti, c’è un pulsante a forma esagonale sopra la ruota per controllare la sensibilità del sensore. Anche questa ruota è molto semplice, priva di scorrimento orizzontale e modalità libera; Dovrà quindi accontentarsi della modalità cut, che al momento è di competenza di molti mouse leggeri. Le crepe non sono realmente definite, anche se non sono catastrofiche. Quindi ci sono solo pochi pulsanti alla fine, quindi questo mouse leggero è progettato principalmente per FPS.

L’interruttore per spegnerlo e selezionare la connessione (Bluetooth o 2.4GHz con ricevitore Slipstream) si trova sotto il Katar Elite. Ovviamente consigliamo di utilizzare il ricevitore per giocare con la latenza più bassa. luogo dove ospitare chiavetta Nascosto anche sotto un piccolo portello. I cuscinetti in PTFE posizionati sotto il mouse su entrambi i lati della base assicurano comunque una buona scorrevolezza.