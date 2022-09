Re Carlo chiamò Harry per dirgli di non venire con Meghan nel letto della regina

Questa informazione è stata riportata questa mattina su tutti i giornali britannici e ha fatto alzare le sopracciglia il giorno della morte della regina. Mentre la coppia è stata annunciata dal Sussex al capezzale della regina, è stato solo il principe Harry ad arrivare a Balmoral questo giovedì sera.

Secondo diverse fonti reali, a conoscenza dell’arrivo di Meghan e Harry in Scozia, re Carlo “ha chiamato” il principe Harry per chiedergli di non portare sua moglie Meghan Markle al castello di Balmoral mentre lui e altri membri della famiglia reale si precipitavano al fianco della regina morente .

Tra la tragedia familiare personale di giovedì, quando la regina è morta all’età di 96 anni, c’è stato un piccolo dramma locale in corso dietro le quinte che ha coinvolto il duca e la duchessa del Sussex.

È stata una felice coincidenza che Harry e Meghan fossero nel paese quando la nonna del principe è morta, risparmiando una corsa emotiva attraverso l’Atlantico mentre la salute della regina peggiorava.

Nonostante l’amarezza degli ultimi anni, nessuno lo ha incolpato di piangere la sua amata “nonna”, con la quale ha sempre avuto un rapporto caldo e piacevole.

Ma con le famiglie reali preoccupate per il monarca malato, i Sussex hanno causato un’esplosione senza precedenti dietro le quinte annunciando che Harry e Meghan si sarebbero diretti a Balmoral.

Secondo The Sun, il principe Harry era a Frogmore Cottage quando ha ricevuto una chiamata da suo padre che gli diceva di non portare Meghan.

Una fonte ha detto al giornale: “Charles ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste”.

“Gli è stato indicato che Kate non sarebbe andata e che il numero dovrebbe essere limitato alla famiglia più vicina”.

Charles ha chiarito che Meghan non sarebbe stata la benvenuta.

Nel frattempo, The Telegraph ha riferito che Harry non è stato inizialmente chiamato quando ha visitato membri anziani della famiglia reale di Balmoral, come suo fratello, il principe William, per motivi costituzionali.