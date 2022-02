RDC-Santé: una convenzione di 8 milioni di euro firmata tra l’AFD, la CRF e il governo della fondazione Panzi du Dr Mukwege

Bruno Aubert, ambasciatore di Francia in RDC, Véronique Kilumba Nkulu, viceministro della Santé, Safia Ibrahim, direttore dell’Agence Française pour le Développement (AFD) in RDC e Issoumaila Konate, chef della missione della delegazione della Croix Rouge Française en RDC, ont signé, ce 14 février 2022, une convention de 8 million d’euros en faveur de l’hôpital de Panzi et de la Fondation Panzi dirigés by le Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018.

« Cette Convention Contribuera, Violence d’une Part, à améliorer le système de santé au niveau local et à consolider l’approche holistique développée par le Docteur Mukwege, reconnue au niveau International, quiuel des une des vivantes accusano la vittima dei sessi sul piano médical mais aussi sur les plans psychologique, juridique et de réinsertion professionnelle ; Et d’autre part, à soutenir la Fondation Panzi dans ses activités d’accompagnement et de sensibilisation en faveur des survivantes de violences sexuelles et plus largement de la popolazione de la zone de santé d’Ibanda dans la ville de Bukavu » ambasciata di Francia it RDC.

La France, à travers l’AFD, ajoute l’ambassade, a significantment renforcé son appui à la RDC en matière de santé, dans le cadre de la feuille de route franco-congolaise de lutte contre Ebola et les autres, épidém, la France et la RDC, novembre 2019.

« Avec ce nouveau financement, les engagements de l’AFD en vue du renforcement durevole du système de santé congolais, s’élèvent à près de 50 milioni di euro. La majorité de ces projets sont en cours de mise en œuvre. Ce finance de l’AFD s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre du protocole d’entente signé entre M. Rémy Rioux, director général de l’AFD et M. Nicolas Kazadi Kadima, ministro delle finanze de la RDC nel dicembre 2021 , in presenza del presidente Tshisekedi e di Bruno Aubert, ambasciatore di Francia in RDC», continua l’ambasciatore di Francia.

et de préciser que ce financement prévoit des engagements du groupe AFD à hauteur de 500 million d’euros sur la période 2022-2025, afin d’accompagner la RDC dans la mise en œuvre de ses réformes et investissementsitaires’ en faveurissa priord inclusivo e durevole .

Teresa Ntumba