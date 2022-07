Razr 2022, Motorola mostra le capacità di visualizzare lo schermo esterno del telefono pieghevole

La presentazione ufficiale è prevista per il 2 agosto, ma sembra che il brand non sia più entusiasta della terza generazione del suo smartphone pieghevole, il Razr 2022, in quanto ha appena pubblicato un’immagine che mostra le capacità di visualizzazione del suo display esterno. Ecco tutti i dettagli.

Il Nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr 2022 Dovrebbe essere presentato ufficialmente, almeno per il mercato cinese, il prossimo 2 agosto. Sarà probabilmente accompagnato dal nuovo Motorola X30 Pro (Il mio Edge 30 Ultra). Le immagini di Razr 2022 sono già trapelate sul web mostrare Il design che alla fine sarà abbastanza simile al telefono pieghevole offerto da Samsung, il Galaxy Z Flip3. Ma questa volta è proprio il brand a comunicare ufficialmente il suo prossimo pieghevole grazie alla pubblicazione di un’immagine che mostra vari contenuti visualizzabili sul display esterno del dispositivo. Schermo esterno abbastanza grande da funzionare La foto è stata pubblicata sul social network cinese Weibo e rivela chiaramente a Ampio schermo esterno su Razr 2022. Questo in realtà occupa gran parte della parte posteriore di uno dei ciondoli sullo schermo interno che si ripiega su se stesso. Lo spazio rimanente è occupato dai sensori foto e flash, proprio accanto ad esso. Il messaggio nell’immagine indica che il monitor esterno può offrire le stesse cose del monitor interno, almeno in termini di funzionalità perché non c’è problema di concorrenza in termini di dimensioni. L’idea di uno schermo esterno che funzioni abbastanza da evitare di doverlo aprire schermo principale Molto buono perché non permette di aprire un file dali flessibile Al coperto ma anche più comodo. Ricorda che sul Samsung Galaxy Z Flip3 puoi praticamente controllare il lettore musicale e consultare solo messaggi e notifiche senza la possibilità di interagire, il che è davvero un po’ frustrante. READ Astronomia: perché ci sono così tanti voli lunari nel 2022? Tecnicamente, è probabile che Motorola Razr 2022 venga fornito con un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Una configurazione abbastanza sofisticata che include un file Schermo da 6,7 ​​pollici a 120 Hz All’interno, la capacità della batteria dovrebbe essere di 2.800 mAh. Non mancano molti giorni all’attesa prima di conoscere tutte le specifiche tecniche del Motorola Razr 2022.

