Ravello: maltempo, crolla carreggiata in zona Casa Rossa

Di Martino: “Dalla Regione garanzie di pronto intervento per garantire la sicurezza della zona”







Ravello: a causa delle forti piogge questa mattina gran parte della carreggiata di Via Casa Rossa è precipitata nel costone montano sottostante. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il sindaco Salvatore Di Martino ha subito disposto l’immediata chiusura al transito pedonale e carrabile del tratto di strada interessato dal crollo ovvero nel primo tratto di strada in località Casa Rossa.

L’area si trova a monte del Villaggio Villamena di Minori.

Di Martino, unitamente ai tecnici del Comune e del Comandante dei VVUU, ha proceduto ad un sopralluogo e contattato il Sindaco di Minori, Andrea Reale.

Reale ha, quindi, fatto sapere, che in stretta sinergia con il Comune di Minori, ha contattato il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola e la Protezione Civile regionale, i quali hanno garantito che nella mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, saranno presenti sul posto i tecnici per definire gli interventi da farsi in via di somma urgenza per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona a valle interessata dal crollo.

“D’intesa con il Sindaco di Minori – fa sapere Di Martino – abbiamo chiesto di convocare ad horas un tavolo tecnico per iniziare celermente i lavori