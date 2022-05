Rapporto sugli abusi avviati dai vescovi italiani

“Non ci saranno insabbiamenti o opposizioni da parte dei vescovi. Prenderemo le vittorie che devono essere ottenute. Accettiamo la nostra responsabilità. Siamo in debito con le vittime e il loro dolore è fondamentale. Lo dobbiamo alla Chiesa della Beata Vergine Maria”, ha affermato il cardinale Matteo Juppie durante la sua prima conferenza stampa da presidente della Conferenza episcopale italiana. Il rapporto dovrebbe essere pubblicato il 18 novembre.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Interrogati sulla guerra in Ucraina, sulle armi nucleari o sul percorso verso l’episcopato, l’arcivescovo Bologna e il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana hanno affrontato soprattutto il tema degli abusi. Là “Grande domanda“Il primo impegno del successore del cardinale Passetti è stato sollevato in questi mesi da diverse associazioni per rispondere alle centinaia di vittime in Italia e per consegnare una commissione indipendente per seguire e illuminare altre Chiese europee. Vecchi e nuovi casi di pedofilia da parte del clero.

Nel campus dell’Istituto di Santa Maria Infanta – un luogo noto come il suo ex asilo – il cardinale Jupiter ha annunciato una denuncia di un’ora di casi di abusi all’interno della chiesa italiana, spiegando come dovrebbe essere esposta e spiegata. Che risultato.

Un rapporto nazionale



Al loro 76esimo compleannoTh Nella riunione plenaria, 223 vescovi italiani hanno redatto un piano d’azione.Per la prevenzione più efficace del verificarsi di abusiRafforza i centri di ascolto che coprono il 70% delle diocesi italiane e attua il primo rapporto nazionale sui casi di abuso denunciati o condannati nella Rete Diocesana e dei Servizi Intermedi degli ultimi due anni.

Di seguito verrà redatto il Rapporto Nazionale.Contributo dei Centri Indipendenti»Organizzazioni universitarie criminali e vittime. L’uscita è prevista per il 18 novembre, giorno scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per commemorare le vittime ei sopravvissuti agli abusi.DoloreÈ il punto di partenza della loro missione.

Una rotta italiana

Pertanto, la scelta è diversa da quella accettata dalle Chiese di Germania, Francia, Portogallo e, più recentemente, Spagna. è un “Modo italiano “Il cardinale Giove ha spiegato, molte volte, con parole ferme, che questa decisione non era intenzionale”.Un modo per tessere noi stessi“O”Evita e nascondi“Al contrario, lo è.”Qualcosa di serio, realeCiò non consente polemiche come è successo, ad esempio, in Francia Il lavoro della Commissione Ciase OriginatoDiscussioni approfonditeDisse il cardinale Giove. “Non vogliamo discutere, non vogliamo lasciare l’argomento. Questa affermazione non funge da anestetico, ma le cose devono essere fatte sul serio.

Le prove risalgono al 2000



Per questo motivo la CEI ha deciso di tornare indietro e analizzare gli ultimi 21 anni e non di risalire agli anni ’40 come nei rapporti redatti negli altri paesi sopra citati. “In 20 anni non c’è scampo: siamo noi, ci coinvolge direttamente. Ci sembra così grave e fa così male“, spiegò il pastore italiano.”[194580annifa80annifacosaaccaddeRitengochesiadifficilestimareconinostricriteriquandoqualcosaègiàstimatoinuncertomodo[194580ஆண்டுகளுக்குமுன்பு80ஆண்டுகளுக்குமுன்புஎன்னநடந்ததுஎன்பதுஒருகுறிப்பிட்டவழியில்ஏற்கனவேமதிப்பிடப்பட்டிருக்கும்போது​​எங்கள்அளவுகோல்களைக்கொண்டுமதிப்பிடுவதுசிரமங்களைஉருவாக்குகிறதுஎன்றுநான்நம்புகிறேன்Il cardinale ha proseguito, osservandolo.ResistenzaTra i vescovi.

Polemica sulla scadenza del processo

La scelta di imporre così una scadenza è stata criticata da alcuni partecipanti alla conferenza stampa, tra cui Francesco Janardi, presidente dell’Associazione Reid L’Abuzo, che in passato era stato perseguitato da un sacerdote.discriminatorioAnalizzare eventi relativamente recenti ed escludere eventi accaduti negli anni precedenti. Le cause, inoltre, non furono mai denunciate alla giustizia perché raccomandate, né alla chiesa che le ignorava. Anche in termini di indennizzo si rischia di creare disuguaglianze perché vengono fatte solo alle vittime di abusi avvenuti negli ultimi vent’anni, mentre ci sono ancora sopravvissuti che soffrono di malattie fisiche e psicologiche più gravi dovute a precedenti reati. Cresima (1600 Rete di L’Abuso). Dopo aver ascoltato il suo diario e preso appunti, il cardinale Jupiter ha incontrato Francesco Janardi e si è offerto di iniziare la conversazione. Ha esortato lo stato ad andare alla polizia se ci sono regole.Non abbiamo droghe morali”. Quanto al risarcimento, ha detto il cardinale Juppie».Domanda molto apertaIn ogni caso, ha aggiunto,Non solo la questione della dimensione del problema, abbiamo anche bisogno della qualità. Riluttanza a fornire statistiche: la cooperazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede lo dimostra.

Una chiesa ausiliaria di viaggio



Sulla questione degli abusi, ma anche sulle sfide che la Chiesa italiana in generale deve affrontare, ha preso atto delle domande del nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. Ascolto obbligatorioDolore“, ha detto nella sua prima dichiarazione poche ore dopo la sua nomina. Oggi il cardinale ha ribadito questa opinione, Chiesa”.Ha una chiesa e un atteggiamento materno che suona come un compagno di viaggio“Epidemie, governo e guerra”.Ha rivelato che siamo tutti fratelli. Abbiamo bisogno di maturare questo sentimento e trovare risposte alle domande sulla sofferenza e sul significato della Chiesa. Della vita.