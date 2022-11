“Ragnatela” o questa pratica che ci permette di sistemare le nostre relazioni tossiche e liberarcene per sempre

Con i cambi di stagione, il nostro umore viene sconvolto, quindi non dobbiamo preoccuparci delle persone negative! Con l’avvicinarsi dell’inverno, stiamo adottando questa nuova pratica chiamata “ragnatela” che letteralmente significa “ragnatela”. Consiste nel sbarazzarsi di tutte queste relazioni tossiche, dannose o dannose in modo da poter andare avanti correttamente con le nostre vite, con qualcuno di nuovo o meno. Le relazioni possono essere romantiche e amichevoli. Caroline West, esperta di sesso e relazioni di Bumble (un’app di appuntamenti in cui le donne iniziano a frequentarsi), si riferisce a questa tecnologia come ” Pulizia attiva del nostro ambiente passato ». « Puoi quindi continuare a sentirti più autorizzato, sicuro di sé e aperto a incontrare qualcuno di nuovo. Evolve Anche se questo è più facile a dirsi che a farsi, ci sono alcuni indizi per farlo bene.

Come elimini le persone tossiche dalla tua vita?

Lasciare le persone fuori dalla tua vita può essere un compito più difficile del previsto… anche se non hanno più un impatto positivo sulla tua vita, o almeno molto poco, è difficile lasciarle andare o andarsene. Sbarazzati della nostra stessa volontà. ” Aggrapparsi alle relazioni passate, che si tratti di numeri di telefono, lettere o persino una vecchia maglietta, può impedirti di uscire insieme perché non sei mentalmente concentrato sul presente. Caroline West aggiunge. Ness Cooper, sessuologo e terapista intervistato da Metro, chiede una valutazione delle relazioni tossiche che è assolutamente necessario separare. Clinica di salute elettronica La relazione è tossica Dal momento in cui l’uno e/o l’altro dei partner rimane in uno stato di sofferenza non riesce a trovare una soluzione nella relazione stessa, attraverso lo scambio e gli aggiustamenti reciproci ».

In questo caso, è assolutamente necessario liberarsene quando è ancora possibile. Per fare questo, valutati per iniziare la “fase di lutto”, che è necessaria per questo” andare avanti Può essere diverso a seconda della persona, soprattutto in termini di durata, dolore, ma anche il modo di farlo. Una volta fatto questo, puoi dedicare più tempo a te stesso per fissare nuovi obiettivi e nuove aspettative per la tua prossima relazione (amici o amore) e quindi non Cadi nella trappola della tossicità. Come la versione delle pulizie di primavera delle relazioni tossiche, potrai incontrare nuove persone più facilmente, senza essere perseguitato dai fantasmi del passato.