Radja Nainggolan si mette in fuorigioco: qual è il futuro di un Ninja ad Anversa?

Ha sbagliato un segno davanti all’Anderlecht, Radja Nainggolan ha mancato Anversa. La sua imprevedibilità, il suo senso del gioco e, naturalmente, il suo colpo di mulo avrebbero potuto aiutare il suo club a causare una rivoluzione ancora più grande in RSCA. Problema: Il centrocampista è stato escluso per cattiva condotta da metà ottobre. Il suo ritorno in prima squadra non sembra essere rilevante.

Come riconosciuto da Paul Gheysens ai nostri colleghi di Het Laatste Nieuws. “Il suo impegno e la sua concentrazione al 100% sul calcio lo stanno deludendo”ha detto il capo infuocato per registrare il numero 1. Peggio, piuttosto che riportarlo al suo posto, si parla molto di una partenza da Bosuil Bays. “Non lo decido da solo.”E ha anche continuato. “Il mio obiettivo non è distruggerlo. Ma non è completamente concentrato sul calcio”.

Paul Gheysens si riferisce al nuovo lavoro di Ninja? Il giocatore infatti, parallelamente alla sua carriera calcistica, decolla in azione. Attraverso la sua associazione con The Aviation Factory ad Anversa, ha fondato RADLab. È attiva nell’affitto di jet privati, yacht e ville di lusso a un ricco pubblico di animatori e atleti. “No, non sto affatto parlando della piccola impresa che Radja ha appena creato”Il presidente risponde. “Parlo del suo impegno e del suo comportamento nel suo insieme. Sono successe altre cose oltre al calcio. In primis la sua guida senza patente che non è in linea con un calciatore professionista e il nostro modello”. Il giocatore è stato anche sorpreso a fumare la sua sigaretta elettronica in panchina.

“Che spreco di talento. Per Anversa e Radja!”

Comportamenti che non passano all’imprenditore. Tanto che il ripristino è ora impossibile. “Per alcune sue scelte si è messo ai margini del gruppo. Radja Nainggolan si è messo in posizione di fuorigioco. È diventato impossibile reintegrarlo. Che spreco di talento! Sia per Radja che per il club è un situazione molto sfortunata”.

L’ex Red Devil costò una fortuna ad Anversa. Secondo HLN, il suo stipendio è stimato in 1-2 milioni di euro. All’età di trentacinque anni, le opzioni di un ninja sono limitate.