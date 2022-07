Quotidiano finestra mercato (16/07): Onana verso la Premier League inglese!

Argomento informativo:

12:10: Lusk ha ricevuto un’offerta di 38 milioni di euro dal West Ham per il diavolo rosso Amadou Onana, secondo Sky Sports. Abbastanza per far riflettere i vertici del Lille, dodici mesi dopo che il giocatore era stato comprato per… 7 milioni.

11:40: Mundo Deportivo annuncia che il Paris Saint-Germain ha un piano alternativo nel caso in cui le trattative con l’Inter non dovessero includere il difensore centrale Milan Skriniar. Si tratta di Lucas Hernandez (Bayern Monaco), che è ancora sotto contratto fino al 2024.

– 11:30: L’Athletic ha detto che Robert Lewandowski si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra domenica, a Miami, dove si sta allenando l’FC Barcelona. Secondo quanto riferito, il magnate è costato ai catalani quasi 50 milioni di euro nonostante avesse 33 anni.

10:45: Il Chelsea rilancia la pista di Jules Conde (Siviglia), secondo The Guardian. I Blues stanno ancora cercando di sostituire Rudiger, partito per il Real Madrid.

– 10:30: Hugo Ekitike (Reims) sarà presto a Parigi! Il giovane attaccante dovrebbe firmare per il Paris Saint-Germain fino al 2027.

9:55: lo scorso gennaio, lo Charleroi ha ingaggiato il difensore Ben Karamoko per 18 mesi. Non ha giocato un minuto e attualmente sta testando ad Hamarkameratene (Norvegese P1).

9:50: Matthias de Ligt (Juventus) dovrebbe essere oggetto di un nuovo attacco del Bayern Monaco nelle prossime ore, secondo Fabrizio Romano.

– 9:40: Casper Nielsen è più che mai all’inizio del sindacato. Una persona che non inizierà la nuova stagione con la maglia gialloblù interesserà sicuramente alcune squadre straniere ma anche il Belgio. Mentre La Gantoise è disposto a pagare il prezzo richiesto dalla federazione (circa 5 milioni di euro) e fa di tutto per impressionare il giocatore, il Club Brugge è tornato a centrocampo danese. Il popolo di Bruges aveva già mostrato insistentemente il suo interesse ma le discussioni si bloccarono quando il popolo di Bruxelles diede mandato a Moge Bayat. Diverse settimane dopo, Nielsen ha parlato con il T1 Carl Hoefkens e la prospettiva di giocare in Champions League sta attirando il danese. Resta da vedere se la presenza di Byat può impedire che il trasferimento avvenga.

9:25: Accordo raggiunto tra Arsenal e Manchester City per Oleksandr Zinchenko secondo Fabrizio Romano! L’ucraino dovrebbe sbarcare all’Arsenal per 35 milioni di euro. Cosa rinfresca il percorso di Sergio Gomez (Anderlecht)?

– 9:20: Nazir Benbouali, preso di mira da Charleroi, sarà presto in Belgio! E Mahdi Bayat è quello che lo conferma .

– 9:10: Michele Peron attaccante 24enne della Martinica, arriva al RWDM da Ostenda.

– 8h45: È finita: Robert Lewandowski firmerà per il Barcellona .

– 08:30: Bart Verbruggen (RSCA) a Burnley per almeno 5 milioni!

– 8:10: Ufficiale: il Chelsea offre Kalidou Koulibaly I senegalesi hanno firmato quattro anni fa.