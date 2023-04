“Quoicoubeh”, “T’as les cramptés”: da dove vengono queste espressioni dei nostri adolescenti (che fanno impazzire i genitori)?

Questo non ti sfuggirà se sei un genitore: i bambini (soprattutto gli adolescenti) a volte usano parole che possono sembrarti del tutto incomprensibili.

Potresti anche aver sentito che le parole “Sei turbato” sono uscite dalla bocca del cherubino, lasciandoti senza parole. Questo non significa assolutamente nulla: il punto è far impazzire deliberatamente l’adulto a cui viene posta la domanda.

D’autres réponses toutes also incomprensibles jalonnent le langage des jeunes d’aujourd’hui: “quikiriki” en réponse à “qui?”, “apayinye” en réponse à “hein?”, o encore “commandant de bord” en réponse à “Come ?”

I giovani usano la propria lingua nel corso dei secoli. Slang o verlan, ci sei abituato. D’ora in poi, il linguaggio dei giovani arriva direttamente dai social network. E grazie a questi strumenti, ora tutto funziona più velocemente.

“La parola che appare oggi impiegherà alcuni giorni a diffondersi, mentre in passato erano pochi giorni, pochi mesi”.spiega a France 3 Médéric Gasquet-Cyrus, docente di linguistica all’Università di Aix-Marseille, autore di Ending Misconceptions About the French Language.

Così, il “quoicoubeh” viene dal tiktokeur Camskolavache, che è seguito da decine di migliaia di giovani che ora lo usano e ne abusano senza alcuna riserva, con grande disperazione di alcuni genitori ed educatori.