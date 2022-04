Daniel Radcliffe, c’est évidemment l’interprète di Harry Potter. Mais êtes-vous au point sur la carrière de l’acteur britannique hors des murs de Poudlard ? Testez-vous avec notre quiz!

Impossible de parler di Daniel Radcliffe sans évoquer le rôle qui lui apporté la gloire internationale, celui, évidemment, d’Harry Potter. Durant une décennie et pas moins de huit longs métrages, l’acteur britannique s’est glissé dans la peau du célèbre sorcier issu de l’imagination de J.K. Rowling et difficile pour lui, encore aujourd de seété iquette hui, . Versante, Daniel Radcliffe, ce n’est pas QUE Harry Potter, loin de la!

Alors que l’émission Harry Potter : Retour à Poudlard è diffuso ce jeudi soir sur TMC et que Daniel Radcliffe è actuellement à l’affiche de la comédie d’action Le Secret de la Cité perdue, on vous proporre un quiz sur la carrière comédien en dehors de la saga qui l’a rendu célèbre aux quatre coins du globe. Une carrière riche et variée à vite (re)découvrir.

Car la filmographie de Radcliffe, hors des murs de Poudlard, n’est pas dénuée d’intérêt. Dans des generis très différents oscillante tra drammi, film fantastici e commedie, le Britannique n’a pas chômé ces dernières années. Dévoilant au fil des oeuvres une jolie palette de comédien, n’hesitant pas à se mettre en danger avec des prestations parfois étonnantes, Radcliffe prouve qu’il est bien loin d’être l’homme d’un seul rôle.

Vous pensez êtres incollable sur la filmographie de Daniel Radcliffe de lors qu’il n’a plus une baguette magique entre les mains ? La filmographie de l’acteur britannique, vous en êtes Certains, n’a aucun secret pour vous ? Alors ce quiz “1 foto, 1 film” ne devrait pas vous poser de soucis ! A vos marques… Prets ? Gioez!

