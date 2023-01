Questo robot passa da liquido a solido proprio come in Terminator 2!

I cetrioli di mare hanno ispirato i ricercatori a creare robot in miniatura basati su metallo liquido. Possono passare dallo stato solido allo stato liquido e viceversa e possono essere utilizzati in molti campi, inclusa la medicina.

I ricercatori hanno appena annunciato di aver creato robot metallici in grado di superare lo stato SolidoSolido nello stato liquidoliquido. Questo principio ricorda il robot T-1000 nel film Terminator 2: Il giorno del giudizio. Tuttavia, il team di ricercatori delle università Sun Yat-sen e Zhejiang in Cina, e della Carnegie Mellon University negli Stati Uniti, non cita la fantascienza come ispirazione, ma Cetriolo di mareCetriolo di mare…

Nel loro articolo pubblicato sulla rivista Cosagli scienziati citano le proprietà di un cetriolo di mare che rende la sua pelle zuppa o molto dura in pochi istanti, o di un polpo che cambia arroganzaarroganza arti per afferrare o spostare oggetti. Il risultato è robot consisteva in un CosaCosa magnetizzato attivo in D periodo transitorioD periodo transitorio (MPTM). Il dispositivo cambia fase da solido a liquido quando riscaldato con a campo magneticocampo magnetico alternativa. Quindi può cambiare forma e quindi solidificarsi a temperatura ambiente. Questo robot ha una resistenza di 21,2 MPa e una durezza di 1,98 GPa. Può trasferirsi in a VitesseVitesse 1,5 m/s grazie ad un leggero campo magnetico, sopportando un carico di 30 chilogrammichilogrammi.

funzionamento del campo magnetico

il Robot Non contiene un motore o un attuatore e si presenta sotto forma di semplici pellet o può essere modellato in varie forme secondo necessità. È formato da minuscole particelle magnetismomagnetismo Da uno lumacalumaca a partire dal neodimioneodimioa partire dal verver Basato su cavitàcavità (NdFeB) nella matrice di metallo liquido con un punto fusionefusione Poco. tra diversi minerali liquidi Possibile, hanno scelto i ricercatori galliogallioche ha un punto di fusione di 29,8 °C, ma è possibile sceglierne un altro metallometallo che si trasforma in uno stato liquido a una temperatura diversa.

I ricercatori hanno dimostrato come funziona il robot realizzando un robot a forma di figurina Lego, che viene posto in una trappola. Applicano un campo magnetico alternato per scioglierlo. Quindi il liquido viene aspirato attraverso le barre. A differenza del T-1000, non può tornare da solo alla sua forma originale e deve essere inserito in uno stampo prima del raffreddamento.

Sostituire le viti inaccessibili o somministrare farmaci allo stomaco

Prima di tutto, sarà per tale tecnologia ApplicazioniApplicazioni In medicina, a condizione che il metallo abbia un punto di fusione superiore a Temperatura corporeaTemperatura corporea e atossico… robot a forma di cubo. I medici applicano un campo magnetico nell’addome e incapsulano il corpo estraneo prima che si solidifichi, quindi tutto può essere evacuato spostando il robot con un campo magnetico. Allo stesso modo, il robot può contenere i farmaci da rilasciarestomacostomaco quando entra in uno stato liquido.

I ricercatori immaginano anche di utilizzare un tale robot per eseguire la saldatura. Nel loro esempio, due bot Usato per spingere un componente in posizione. Ogni robot viene quindi liquefatto grazie a un campo magnetico per saldare il componente in posizione e garantire il funzionamento del circuito. Il loro robot può essere utilizzato anche per sostituire le viti in punti difficili da raggiungere.