Questo nuovo difetto di salute che affliggeva la principessa

Da più di un anno Charlene di Monaco soffre di gravi problemi di salute. Vittima di un’infezione ORL e di esaurimento generale, la moglie del principe Alberto è stata ricoverata in ospedale in Sud Africa prima di essere presa in custodia in Svizzera. L’ex nuotatore olimpico è stato autorizzato a tornare sulla roccia solo lo scorso marzo.

Ma poiché la sventura non viene da sola, Ecco la mamma di Jack e Gabriella che ha ancora una volta problemi di saluteL’emirato ha anche rivelato in un comunicato stampa sabato 4 giugno.

La paziente di Charlene Monaco: Si tratta di un nuovo disturbo di salute che colpisce la principessa

Infatti, Charlene di Monaco è risultata positiva al Covid-19. Tuttavia, le sue condizioni di salute Non preoccuparti “Secondo il palazzo che vuole essere più sicuro. « In conformità con le norme sanitarie vigenti, la Principessa Charlene celebrerà un periodo di isolamento per diversi giorni »è anche specificato.

Questa domenica, 5 giugno, Alberto II è tornato all’assenza della moglie in colonne Dinaro. « Era una prova! Una prova in particolare per mia moglie, che ha sofferto molto e ha vissuto momenti difficili lontana dalla sua famiglia. Una prova anche per i nostri figli e per me. La principessa ci manca così tanto”.Respirazione.

Alberto II ha messo alla prova “voci dannose” sul suo matrimonio

Mentre la coppia deve affrontare molte voci sulla separazione, il re ha anche voluto chiarire le cose una volta per tutte. “Ovviamente ci hanno ferito le voci maliziose che circolavano. Ma siamo riusciti a rimanere uniti nonostante la distanza, abbiamo parlato molto”. Conferma, dritto nei suoi panni.

“Oggi Charlene è tornata con noi e questa è la cosa migliore che può succedere. Sta migliorando e finalmente possiamo passare del tempo insieme”. rallegrarsi.

“La mia salute è ancora fragile”

Pochi giorni fa, la principessa ha anche rilasciato un’intervista ai nostri colleghi di Monaco Mattutinoassicurandosi che “Lo stato di salute è ancora fragile e non posso avere fretta”.

E infine, gli angeli: Quando sono tornato nel principato, ho concentrato tutte le mie energie sui miei figli, su mio marito e sulla mia salute, perché sono la mia priorità. […] Sono molto felice di essere tornato a casa a Monaco e con la mia famiglia”.

