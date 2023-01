Questo gesto innocuo che facciamo tutti infastidisce i server al limite

associazione

Questa è una cattiva abitudine che abbiamo quasi tutti.

L’elenco è attualmente in circolazione sui media e suscita necessariamente un po’ di curiosità. Quali sono le peggiori abitudini dei clienti nei ristoranti con camerieri? Francia occidentale L’indagine è stata condotta per elenco Dieci abitudini dei clienti che infastidiscono di più i camerieri nei ristoranti Di recente. Per questo, i media puntano alle testimonianze di professionisti sul forum di Quora, una piattaforma nota per porre domande esistenziali e aspettare che i netizen interessati diano le loro opinioni. Se pensi che la maggior parte di ciò non si applichi a te.. .aspetta di leggere questo.

Il gesto non è così banale

Troviamo le tradizionali cose interessanti come schioccare le dita per attirare l’attenzione, cambiare idea tre volte quando si effettua un ordine o provare a impilare i piatti da soli per aiutare o non lasciare una mancia. Ma c’è un comportamento che ci sorprende in particolare, perché quasi tutti lo facciamo, senza accorgercene: lasciare lo smartphone steso sul tavolo.

Questo piccolo dispositivo che è diventato gradualmente la nostra terza mano si trova spesso nell’angolo del tavolo di un ristorante, a volte capovolto per i più modesti, a volte proprio davanti a te per uno sguardo non appena lo schermo si illumina. Se questa abitudine è ovviamente dannosa per le tue relazioni sociali ma anche per l’atmosfera della tua serata, darà molto fastidio anche ai ristoratori.

Infatti, quando arriva un cameriere, in genere ha bisogno di spazio per depositare velocemente i piatti. “Quando porti le ordinazioni e nessuno alza il telefono dal tavolo, mettere da parte i piatti diventa complicato”.Rimpianti del server, citato da Francia occidentale. Un altro fattore aggiunge: “Quando un cliente non è ancora seduto, posso capire che stia passando il tempo al telefono, ma quando vengo a prendere il suo ordine, non lo sopporto a fissare il suo schermo.” Sarai stato avvertito.