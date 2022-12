Questo è lo stipendio che Hakim Ziyech chiede per passare al Newcastle

In attesa della partenza del Chelsea, Hakim Ziyech si è comportato bene ai Mondiali in Qatar del 2022. Ha segnato due gol (uno dei quali è il secondo gol più veloce ai Mondiali) e fornito un assist. Lui e compagni sono riusciti ad arrivare in semifinale, prima di subire sconfitte dolorose da parte di Blues (2-0) e Croazia (2-1) nella piccola finale.

Tornato allo Stamford Bridge, il 29enne è stato nel mirino di diversi club. Oltre al Milan che non è riuscito a ingaggiarlo durante la recente finestra di mercato ma è ancora desideroso di farlo durante la prossima finestra di trasferimento della Premier League a gennaio, c’è anche il Newcastle che sta prendendo posizione. La stella del Chelsea ha già stabilito i suoi termini per una possibile firma. Hakeem chiede 7-8 milioni di euro all’anno (£ 118-135.000 a settimana) per unirsi alla sua squadra.

In una dichiarazione a notizie di calcioIl Newcastle si avvicinerà ai Blues per discutere del trasferimento del centrocampista offensivo dal Chelsea il mese prossimo, con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League, ha dichiarato Gianluca Di Marzio, giornalista di The Transfer Window. Resta da vedere se i vertici del club inglese riusciranno a rispettare le condizioni di Ziyech. Il Milan viene automaticamente “squalificato” per le attuali difficoltà finanziarie.