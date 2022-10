Questo è il trucco per controllare l’orologio sott’acqua senza toccare lo schermo

È impossibile interagire con un touch screen sott’acqua. Ma con il mio Watch, Apple, o meglio YouTuber, ho trovato un modo intelligente per controllare watchOS, anche quando lo schermo è immerso. Spieghiamo come.

in occasione Annuncio del nuovo Apple Watch Ha scommesso molto sul lato subacqueo, soprattutto Guarda Ultra Che può essere utilizzato nelle attività subacquee in mare aperto. Ma oltre ai pulsanti fisici, l’azienda americana non ha davvero annunciato nuovi modi per interagire con l’orologio sott’acqua. Uno YouTuber tedesco, Rafael Zeier, ha trovato un modo molto intelligente per controllare watchOS sott’acqua, come mostrato nel video qui sotto.

Per controllare l’Apple Watch Ultra, il creatore usa i movimenti della mano e delle dita. Per fare ciò, devi prima attivare le Opzioni di accessibilità (AssistiveTouch). Infatti, questi gesti sono stati progettati da Apple per consentire alle persone con disabilità di utilizzare un orologio perfettamente connesso senza dover toccare il touchscreen. Ma in questo caso servono anche per usare l’orologio sott’acqua.

In questo modo è possibile, con gesti diversi, avere la stessa capacità di controllo del touch screen. Naturalmente, questo richiede più tempo, ma può essere pratico cambiare l’applicazione allo snorkeling o allo snorkeling, ad esempio.

Fai attenzione, perché il file Apple Watch serie 4 e modelli successivi in ​​aggiunta aApple Watch SE e Apple Watch Ultra sono compatibili. Devi avere watchOS 8.3 o successivo installato.

