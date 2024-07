Notizie JVTech Questo è il prezzo richiesto da SpaceX per compiere la missione più importante della sua storia: far schiantare la Stazione Spaziale Internazionale sulla Terra

La NASA ha appena affidato a SpaceX la storica missione di porre fine alla saga della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo contratto di enorme valore rappresenta un punto di svolta nella storia della conquista dello spazio e catapulta SpaceX nello status di uno dei principali attori in questa nuova era.

Stazione Spaziale Internazionale Ciao

Dopo 26 anni di servizio fedele e leale, la Stazione Spaziale Internazionale, una vera conquista tecnologica e un simbolo della cooperazione internazionale, è giunta alla fine della sua vita. Le cinque agenzie spaziali partner (NASA, ESA, JAXA, CSA e Roscosmos)

Hanno deciso congiuntamente di programmare il loro deorbit entro il 2030

Ciò apre la strada a una nuova generazione di stazioni spaziali commerciali e garantisce una gestione responsabile dell’orbita terrestre bassa.

SpaceX, la società visionaria di Elon Musk, già nota per i suoi impressionanti successi nel trasporto spaziale, è stata scelta per progettare e costruire il veicolo responsabile di questa missione senza precedenti. Quest’ultimo dovrebbe spingere la ISS verso la Terra, dove si disintegrerebbe in gran parte una volta rientrata nell’atmosfera. I detriti rimanenti verranno indirizzati con attenzione verso Point Nemo, un’area isolata nell’Oceano Pacifico, per evitare qualsiasi pericolo per i residenti.

Sarà un vero traguardo

Portare la Stazione Spaziale Internazionale fuori dall’orbita rappresenta un’enorme sfida tecnica. L’auto deve muoversi con estrema precisione Questa struttura è di 420 tonnellate, sembra un campo di calcio, e lo guida verso la sua destinazione finale. È anche un momento simbolico, che segna la fine di un’era di cooperazione spaziale internazionale e l’emergere di una nuova generazione di stazioni spaziali commerciali, in cui il settore privato svolgerà un ruolo di primo piano.

Dalla sua attività nel 1998La Stazione Spaziale Internazionale è stata teatro di oltre 3.300 esperimenti scientifici in campi diversi come la biologia, la fisica, la medicina, l’astronomia e l’osservazione della Terra. Ci ha permesso di comprendere meglio gli effetti della microgravità sul corpo umano, testare nuove tecnologie spaziali e fare osservazioni senza precedenti del nostro pianeta. La Stazione Spaziale Internazionale è stata anche un campo di addestramento per generazioni di astronautiCiò apre la strada a future missioni sulla Luna e su Marte.

La fine della Stazione Spaziale Internazionale non rappresenta la fine della presenza umana nello spazio, anzi. Apre la strada a nuovi progetti ambiziosi, come la costruzione di una stazione spaziale lunare, Il programma Artemis della NASA per riportare gli esseri umani sulla LunaEd esplorare Marte. Le aziende private come SpaceX giocheranno un ruolo sempre più centrale in questa nuova era di conquista dello spazio, apportando la propria competenza e dinamismo.

Una cifra astronomica

L’importo del contratto assegnato a SpaceX, 843 milioni di dollari, riflette la portata e la complessità di questa missione. Copre lo sviluppo, la costruzione e la consegna del veicolo Deorbit, ma non il suo lancio, che sarà oggetto di una gara d’appalto separata. Sebbene questo costo sia significativo, deve essere tenuto in considerazione considerando le questioni scientifiche, tecnologiche e ambientali legate alla deorbitazione della Stazione Spaziale Internazionale, un vero monumento all’ingegno umano.

La fine prevista della Stazione Spaziale Internazionale segna una svolta storica nell’esplorazione spaziale. Simboleggia la fine di un’era e l’inizio di una nuova.Dove le aziende private giocheranno un ruolo di primo piano. Assumendosi la responsabilità di deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale, SpaceX conferma la sua posizione di attore principale in questa nuova era. La missione che stai per compiere è una sfida tecnica, un simbolo potente e un passo importante verso il futuro della conquista dello spazio.