“Questo dovrebbe sconvolgere Mercedes e Ferrari!”

Christian Horner crede che i rivali della Red Bull Racing non avranno un inverno tranquillo dopo il livello di dominio che il suo team di Formula 1 ha mostrato quest’anno.

Con diciassette successi su ventidue possibili, di cui undici nelle ultime dodici gare della stagione, la Red Bull Racing ha letteralmente sorvolato il Mondiale 2022 di Formula 1.

Quindi Christian Horner è un capo felice, e non lo nasconde, anche se sa che Mercedes e Ferrari muoveranno cielo e terra quest’inverno per recuperare.

“Quando vinci 17 Gran Premi e ottieni ciò che abbiamo ottenuto quest’anno, puoi capire che fa male ai nostri avversari”. afferma il manager stabile della Red Bull.

“Sono sicuro che saranno ancora più entusiasti di posizionarsi come concorrenti il ​​prossimo anno. Mercedes e Ferrari sono due team di tale qualità che nulla può essere dato per scontato nel 2023”.

“Più in alto vai, più affilati sono i coltelli. L’abbiamo testato quest’anno. E il modo più rapido per diventare impopolari in quest’arena è vincere e vincere costantemente”. Horner continua.

“Siamo la squadra corse per una bevanda energetica che compete con produttori e marchi storici. Certo, sono sicuro che questo non dovrebbe piacere ad alcuni dei nostri avversari”.