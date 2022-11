Questo acuto discorso di Kate Moss ha preoccupato i fan per la sua salute

popolo e re

Il 2 novembre si sono tenuti i WSJ Innovator Awards.

Per l’occasione, tutti i Gratten di New York si sono riuniti per questo favoloso spettacolo di premi per onorare attori in cambiamento in molti campi diversi: commedia, arte, moda, design, intrattenimento… sul tappeto rosso come Margot Robbie o Hailey Bieber. C’era anche Kate Moss. Aveva consegnato il Fashion Innovator Award ad Anthony Vaccarello, direttore artistico di Saint Laurent. Per l’occasione la star ha anche indossato una creazione del famoso stilista, sotto un abito verde trasparente.

Mondo Twitter ansioso

La modella, 48 anni, ha tenuto a rivolgersi a quest’ultima, registrando un video sui social network. La sequenza è diventata rapidamente virale a causa dello stato di Kate Moss nelle immagini. Questa non guarda bene il suo piatto perché dimentica l’inizio del suo discorso e guarda il suo telefono, presumibilmente ricordando il suo messaggio. In particolare si facevano lunghe pause come se fossero altrove. Questo è stato sufficiente per la Twitosphere che sospettava che Kate Moss fosse sotto l’influenza. La star per molti anni ha sofferto di dipendenza da cocaina e alcol. Tuttavia, afferma di essere pulita e sobria da circa quattro anni.