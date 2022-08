Questi tre cantanti italiani non erano figli di grandi inquilini

Copyright AFP 2017-2022. Diritti di riproduzione riservati.

Un video che mostra tre artisti che eseguono la canzone italiana “il mondoCondiviso 460.000 volte su Facebook in una settimana, è stato condiviso con la spiegazione che erano i figli delle star dell’opera Andrea Bocelli (il cui nome è scambiato per il pittore rinascimentale italiano Sandro Botticelli), Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Ma non è vero: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, il trio pop-opera che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision nel 2015, si esibiscono in concerto. Non sono legati a queste leggende dell’opera.

“Il primo era figlio di Botticelli il cantante, il secondo figlio di Pavarotti il ​​forte e il terzo figlio di Placido Domingo l’occhialuto, l’erede era stato promesso a Bravo.“, ha sottotitolato un video che è stato visto più di 16 milioni di volte dal 20 luglio e condiviso più di 462.000 volte. su Facebook.

Lo stesso video, con didascalie simili, è stato condiviso centinaia di volte su Facebook Altre pubblicazioni A luglio 2022 gli stessi argomenti circolano sui social media almeno dal 2021 In inglese, In spagnolo E In portoghese.

Vediamo tre artisti su un palco all’aperto circondati da musicisti e dal loro pubblico. Cantano una cover della canzone”il mondo“, reso famoso nel 1965 dal cantante, attore e compositore Jimmy Fontana.

Altri Pubblicazioni suo “Tre figli dei più grandi cittadini di questo mondo José Carreras-Luciano Pavarotti-Placido Domingo“.

Italiano Luciano Pavarotti e due spagnoli José Carreras E Placido Domingo Conosciuto dagli anni ’90”Tre rate“. Hanno tenuto una serie di concerti insieme in tutto il mondo, incluso uno spettacolo a Parigi durante la Coppa del Mondo FIFA nel 1998.

L’italiano Luciano Pavarotti e due spagnoli, Jose Carreras e Placido Domingo, al termine del tour “Tre Tenori”, al Campione del Mondo FIFA 1998 de Mars il 10 luglio 1998 (AFP / ARCHIVES / PEDRO UGARTE)

Andrea BocelliIl suo nome è chiaramente confuso con quello di un pittore rinascimentale italiano Sandro Botticelli Tra le pubblicazioni c’è un’altra puntata italiana attiva dagli anni ’90.

Un concerto de Il Volo a Magonza nel 2011

Una ricerca di immagini inversa viene restituita dai fotogrammi chiave del video Canale YouTube ufficiale Gruppo pop-opera italiano Il Volo. Ci vediamo lì video Condiviso su Facebook con la didascaliaMondo – Il Volo en Alemania 09-2011“(o in francese)‘Il Mondo’ – Il Volo in Germania, settembre 2011“).

Puoi anche vedere il logo ZDF in alto a sinistra delle immagini (“La seconda è la televisione tedesca“), il secondo canale televisivo pubblico tedesco. La descrizione del video dice anche “ZDF TV Giardino“, UN Trasmissione ZDF Trasmissione di concerti o spettacoli dal vivo.

Questi sono registrati”Centro di trasmissione ZDF“, nella città di Mainz, nella Germania orientale, è un parco creato dagli studi per il canale televisivo e spazi per il pubblico all’aperto.

Confrontando i vari elementi che si possono vedere in un video condiviso su Facebook con le immagini disponibili Su Google Maps, Possiamo vedere che in realtà è lo stesso posto.

E Rapporto Il 9 settembre 2011, l’etichetta tedesca Universal Music ZDF ha annunciato che Il Volo si sarebbe esibito nello spettacolo “il mondo“, 11 settembre 2011.

Nessun legame familiare con i “Tre Tenori” o con Bocelli

Il Sito ufficiale Contiene un lato de Il Volo”Autobiografia“Su tre membri della squadra: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Secondo la pagina, Il Volo si è formato nel 2009 dopo che i cantanti hanno preso parte individualmente a un concorso trasmesso su Rai 1 dal titolo “”.Ti lascio con una canzone“(“Ti lascio con una canzone“, in francese). Successivamente si sono esibiti in concerti in tutto il mondo e hanno rappresentato l’ItaliaEurovisione Nel 2015.

Le loro biografie menzionano che il trio ha tenuto concerti nel 2016 e nel 2017 in onore di Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras, ma in nessun momento menziona che i giovani cantanti siano figli o imparentati con quest’ultimo. .

La biografia cita anche Andrea Bocelli, ma solo per indicare che Michael Torpedin, “Andrea Bocelli, il manager che ha lanciato le carriere di Jussero, Giorgia e Piaggio Antonaci”, che ha anche fondato membri de Il Volo.

Il Volo arriva ai Latin Grammy Awards di Las Vegas, Nevada, il 19 novembre 2015 (AFP/Archives/CHRIS FARINA).

Luciano Pavarotti è morto di cancro al pancreas nel 2007 all’età di 71 anni. Quattro donne. figlio figlio unico Morto poco dopo la nascita nel 2003.

Placido Domingo ha un figlio Placido Domingo Jr. nato nel 1965. Compositore di musica e cantante. Ha continuato ad apparire in pubblico in televisione con suo padre, e a differenza dei cantanti del video tanto condiviso su Facebook, sono molto più giovani. AFP non ha menzionato che gli altri suoi figli erano musicisti. Di seguito è riportato un confronto tra Domingo Jr. nel 2010 e i membri de Il Volo nel 2011.

L’inquilino spagnolo Placido Domingo (a sinistra) tiene una conferenza stampa con suo figlio Placido Domingo Jr. a Bratislava il 15 dicembre 2010 (AFP / Archives / SAMUEL KUBANI). Screenshot del video condiviso su Facebook, effettuato il 28/07/2022 READ Un matrimonio franco-italiano tutto in rose - Un matrimonio franco-italiano tutto in rose

Nel caso di José Carreras, l’AFP non ha trovato alcuna documentazione che indichi che suo figlio o sua figlia fossero musicisti. Tuttavia, suo genero, David Gimenez CarrerasUn conduttore.

Quanto ad Andrea Bocelli, nel 1997 è nato uno dei suoi figli, Matteo Bocelli. attore E cantante. Ha pubblicato le sue prime cover di canzoni su YouTube Nel 2018 e continuò ad apparire con suo padre. C’è già stata anche la figlia di Andrea Virginia Bocelli, nata nel 2012 Ha cantato con suo padre.

Andrea e Matteo Bocelli posano alla premiere europea di “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni” a Londra il 1 novembre 2018 (AFP / Anthony HARVEY)

Nel 2021, il mezzo di verifica è in spagnolo Neutro La voce era già stata verificata e conclusa per essere infondata.