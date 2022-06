Questi segni non dovrebbero essere ignorati

L’attrattiva del bilancio è un sintomo, ma ce ne sono molti altri che sono più sottili. Getty Images

deviazione – Quando si avvicina il suo 40° anniversario, alcuni sentono il bisogno di fare un bilancio. Questo è uno dei segni, tra gli altri, più sottili, di cui bisogna tener conto per affrontare questa fase con calma e in modo costruttivo.

È difficile dire esattamente quando iniziare crisi di mezza età. La cosiddetta “crisi di mezza età” o anche “crisi della cultura giovanile”, si verifica in media tra i 35 ei 45 anni, ma non è affatto sistematica o drammatica, come afferma sin dall’inizio Merritt Fard. , psicologo clinico, composto da Chic, ho 40 anni! (1). Quando una crisi bussa alla porta, colpisce gli individui in modi diversi. Può essere improvviso e drammatico, graduale e regolare, o tranquillo e scomodo.

Ben negoziato, il ruolo della quarantena è “una benedizione per riconnettersi con se stessi”, assicura lo specialista. Per capire meglio questo e conoscere la persona che (o meno) ha messo i propri effetti personali in casa, rivedi i segnali di pericolo e i sentimenti più comuni.

ansia da immagine corporea

La comparsa dei primi capelli bianchi può essere un fattore scatenante. Con lui, riconosciamo l’inizio del processo di invecchiamento con, alla fine dello spettro, …