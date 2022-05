Questi 9 villaggi italiani ti costeranno 28.000 per entrare

Borghi della zona La Calabria offre 28.000 euro.

Alcuni paesini rurali Deserto per le città. Uno sgombero rurale è in corso da molto tempo ed è gestito in modo diverso dalle regioni e dai paesi. Quindi La Sicilia ha offerto case a un euroLa Calabria ha scelto di dare soldi a chi lo vuole Reinstalla questi villaggi deserti (Tutti ne hanno di meno 2000 residenti) Mancanza di manutenzione e vita, crollerà.

Come puoi immaginare, non è così Non un regalo incondizionato : Il governo locale fornisce un reddito mensile alle persone che ne beneficiano:

Creare un’attività in proprio nella regione o praticare attività commerciali locali,

Chi ha meno di 40 anni,

Preparati ad andare entro 90 giorni dall’approvazione del piano.

Quindi non lo è Non una casa per le vacanze Vieni a trovarci due volte l’anno!

“Vogliamo che sia un’esperienza di contenuti social. Attira le persone a venire a vivere nella zona, goditi i dintorni e abbellisci gli spazi inutilizzati della città come sale congressi e conventi con Internet ad alta velocità. Il turismo è incerto e una casa Euro non è il modo migliore per rinnovare il sud Italia“, Egli ha detto CNN Gianpetro Coppola, sindaco di una delle città coinvolte nel progetto.

Più di 700.000 Destinato a questo progetto, c’è un reale desiderio da parte del governo di riempire le campagne. Se l’avventura ti ispira, troverai informazioni a riguardo Sito web della regione. Nel frattempo, diamo un’occhiata a questi 9 paesi italiani dove vogliono pagare per vivere (ci vogliamo proprio andare)