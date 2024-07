Queste piante esotiche si moltiplicano nel nostro Paese e sono un problema: ecco cosa fare (e cosa non fare) per evitare l’invasione

“Stop alle specie aliene invasive” allerta il servizio pubblico vallone con una nuova campagna di sensibilizzazione. Sono queste le piante introdotte in Belgio che stanno eliminando la nostra flora e minacciando la biodiversità. Quindi che si fa? Come evitare questa invasione?

Lungo la strada statale 4 alcune persone vengono regolarmente qui per smaltire i loro rifiuti verdi. È illegale e si stanno moltiplicando molte specie che prima non esistevano. “Questo di solito è il caso dello snowbush, un piccolo arbusto originario dell’Asia“, spiega Etienne Branquart, esperto di specie esotiche invasive presso SPW.Questi piccoli arbusti si propagano vegetativamente, prelevando talee e tutto il resto. A poco a poco invade tutti gli arbusti e impedisce la crescita di altre specie vegetali.“, avverte.

Le piante in questione sono lo snowberry giapponese, ma anche la pianta rampicante americana della Virginia, che viene utilizzata per decorare le facciate delle case. “Occupa tutta la luce. La particolarità di questa pianta rampicante della Virginia è che cresce molto, molto rapidamente. Abbiamo rampicanti in casa come l’edera, ma l’edera non cresce molto rapidamente.“, precisa Étienne Branquart.