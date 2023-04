Queste occupazioni li renderanno infelici secondo la scienza

La prestigiosa Università di Harvard negli Stati Uniti si è occupata della realizzazione del lavoro. In effetti, e se alcuni lavori rendessero le persone più felici di altri? In ogni caso, questo è ciò con cui è uscito lo studio americano che ho citato Versione femminile.

In particolare, troviamo che i lavori in cui i lavoratori sono isolati hanno un impatto significativo sul benessere. “È un bisogno sociale di base che deve essere soddisfatto in tutti gli aspetti della nostra vita. Inoltre, se sei più connesso alle persone, ti sentirai più soddisfatto del tuo lavoro e farai un lavoro migliore”.spiega Robert Waldinger, autore dello studio e professore di psichiatria.

Queste abitudini lavorative dicono molto sul tuo livello di stress

Questa sensazione di solitudine è esacerbata dalle persone che lavorano di notte. Nella sua relazione, il professore cita espressamente “AHLavori che comportano un lavoro più indipendente o richiedono turni notturni, come la guida di camion e la sicurezza notturna”. Oltre all’impatto sulla salute mentale e al rischio di sviluppare disturbi d’ansia e depressione, isolarsi può avere gravi conseguenze, suggerisce lo studio. La solitudine aumenta il rischio di morte con l’età in proporzioni simili a quelle del fumo, dell’obesità e dell’inattività fisica. Quindi sembra che circondarsi bene al lavoro sia essenziale.