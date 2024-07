Queste divertenti lumache di mare preferiscono essere viste dai predatori!

Un team di ricercatori di Accademia delle Scienze della California Quattordici nuovi ne sono stati recentemente descritti ClassificareClassificare Dottor’Hallgerdauno dei generi più diversi e meglio studiati della famiglia dei nudibranchi Discodorididi. Mentre gli studi precedenti si basavano principalmente su MorfologiaMorfologiaQuesta volta gli scienziati hanno combinato i dati molecolari, in particolare due GenovaGenova Per poter descrivere questa nuova specie sono stati identificati i geni mitocondriali e due nucleari.

Cosa hanno in comune? È stato scoperto nella regione mesozoica dell’Oceano Indiano e Pacifico, cioè a una profondità compresa tra 30 e oltre 150 metri, dove una luceuna luce Sta diventando sempre più raro.

Colorazione dovuta alla gradazione profonda

I nudibranchi lo sono LumacheLumache GasteropodiGasteropodi Che fa parte della famiglia delle lumache di mare mentre la maggior parte delle specie di nudibranchi appartengono a questo genere Hallgerda Vivono nelle acque limpide e poco profonde dell’Oceano Indo-Pacifico occidentale e questo studio ci dice che un ramo dialberoalbero I lignaggi migrarono nelle acque profonde degli oceani. Le quattordici specie individuate nella zona intermedia provengono da un’unica specie Radiazione evolutivaRadiazione evolutiva In questo habitat.

Tra i cambiamenti osservati durante questa radiazione c’è la loro modificazione PigmentazionePigmentazione Ciò evidenzia i motivi in ​​bianco e nero, che sono facili da distinguere dagli altri colori nell’acqua scura. Il loro obiettivo: essere più visibili ai predatori e mostrare loro il loro potenziale AvvelenamentoAvvelenamento. In realtà, però, alcuni nudibranchi preferiscono usare… ColoriColori Per mimetizzarsi, altri lo usano come segnale di avvertimento per potenziali predatori, e i colori vivaci sono spesso associati alla presenza di… VelenoVeleno.

Questo adattamento evidenzia il modo in cui i dettagli più fini degli habitat modellano gli organismi, cosa che continua a sorprendere gli scienziati!