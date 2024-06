Queste 3 verdure surgelate fanno bene alla salute, secondo un gastroenterologo

Non lo diremo mai abbastanza, il consumo regolare di verdure è la chiave per una dieta sana ed equilibrata, perché le verdure contengono sostanze nutritive benefiche per l’uomo. Tuttavia, secondo i gastroenterologi, queste tre verdure, anche congelate, sono ancora le migliori per la salute dell’intestino. Scopri quali.

IL Esperti di nutrizione Si consiglia di incorporare le verdure nella dieta per mantenere una buona dieta. Mele, spinaci, broccoli o albicocche, tutti questi frutti e verdure contengono qualità nutrizionali che apportano benefici al corpo. E le verdure quando sono congelate? Alcuni studi hanno dimostrato che frutta e verdura congelate conservano molte sostanze chimiche. Ma, Will Bulsiewicz, un gastroenterologo americano, interviene per fornire un aggiornamento. Secondo lui queste tre verdure surgelate sono sane come se fossero fresche. Scopri quali.

Le tre migliori verdure surgelate per te, secondo l’esperto

Verdure surgelate e i loro benefici

IL Congelare È la pratica di conservare gli alimenti senza l’aggiunta di conservanti per un lungo periodo di tempo. I prodotti surgelati rappresentano un’alternativa ai cibi freschi che non vengono consumati dopo la raccolta. Di conseguenza, le verdure surgelate presentano numerosi vantaggi economici, salutistici e nutrizionali. Nei supermercati hanno prezzi ragionevoli a differenza dei loro omologhi biologici. In pratica, la maggior parte delle volte sono già tagliati e pronti all’uso. Inoltre, quando Processo di congelamento Ben prodotte, mantengono intatti i valori nutrizionali e non hanno nulla da invidiare alle verdure fresche. Per valorizzare questo aspetto, il gastroenterologo Will Bolsiewicz si concentra in particolare su tre verdure surgelate che ritiene importanti per la salute dell’intestino.

Broccoli

I broccoli lo sono Verdure crocifere Cioè, i suoi fiori crescono a forma di croce. Lui Ricco di fibre E contiene Fitochimico antitumorale. Si è scoperto che il congelamento non trattiene più alcuna sostanza tossica Marmiton. Secondo l’esperto, è in cima alla lista delle verdure surgelate migliori per la salute.

Ocra

IL Lui si è spostato È una delle verdure surgelate che raramente si trova sugli scaffali delle grandi marche. Tuttavia, se dai un’occhiata a Franprix Oppure nei negozi U, non ti mancherà sugli scaffali. Il gombo contiene una mucillagine atipica. È una sostanza vegetale appiccicosa che ha un effetto lassativo e riduce l’obesità. Lo specialista spiega che il gombo congelato o fresco è molto benefico per la pelle Microbioma umanoPerché facilita l’assorbimento dei nutrienti grazie agli enzimi assenti in alcune cellule umane.

Altre verdure surgelate sono benefiche per la salute dell’intestino

Tuberi

nel mezzo TuberiCitiamo carote, barbabietole, pastinaca o sedano. questi Consigliate anche le verdure autunnali Dall’esperto. Per educare meglio i suoi abbonati, il gastroenterologo, utilizzando una mappa del mondo, ha mostrato tramite video che le persone che mangiano ortaggi a radice congelati vivono più a lungo. Infatti, mangiando regolarmente questi alimenti, si beneficia del 65% delle calorie provenienti da queste verdure e si è pieni di energia. Inoltre, incoraggia la sua comunità a trarre vantaggio dai benefici forniti dagli ortaggi a radice congelati.

Funghi congelati

I funghi congelati mantengono le loro proprietà Ampia gamma di valori nutrizionali Ha il vantaggio di essere disponibile tutto l’anno e pratico per cucinare. È benefico per la salute perché contiene meno grassi e li trattiene Prendi una vitamina E dentro Proprietà antiossidanti. Potete quindi inserirlo nella vostra dieta accompagnandolo con carne macinata per serate gourmet e beneficiare appieno dei suoi benefici per la salute. Tuttavia, per essere sicuro di fare la scelta giusta, assicurati di controllare le etichette.

Gli alimenti surgelati sono vicini al fresco

Sempre più spesso ci si chiede se i prodotti surgelati facciano bene alla salute. Secondo molti studi e indagini condotte da esperti, sembra che il freddo eccessivo preservi vitamine e minerali Riduce l’azione degli enzimi Trovato negli alimenti. Specialisti e nutrizionisti raccomandano di mangiare ortaggi a radice congelati per garantire ciò longevità. Conducendo studi nutrizionali su questi alimenti, hanno dimostrato che la frutta e la verdura congelate conservano dal 50 all’80% delle vitamine, in particolare le vitamine C e B9.