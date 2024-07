Questa pianta che puoi aggiungere a tutti i tuoi piatti è la migliore per prenderti cura della tua mente

Donati a me Salute del cervello molto importante. Per mantenere il tuo cervello E restando in salute il più a lungo possibile, la soluzione può arrivare nel tuo piatto. In effetti, molti alimenti sono consigliati per prendersi cura del proprio cervello.

5 cibi magici per una memoria forte e una migliore capacità mentale 5 cibi magici per una memoria forte e una migliore capacità mentale Ciò è particolarmente vero nel caso di A impiantiChe sarà molto efficace ma anche facile da aggiungere ai tuoi piatti quotidiani. Riguarda saggio ! Sì, secondo la dottoressa Maya Shetrit. Neurologo ed erborista, “Il saggio ci aiuta a rimanere saggi.”Come ho spiegato nella recensione Mangia del buon cibo. Come hanno indicato molti studi benefici Sage sulle funzioni cognitive in particolare memoriaCome accennato in tutto il mondo. Perché ? Perché è davvero saggio Benefici nutrizionali Che non si trova da nessun’altra parte. È particolarmente ricco Acido rosmarinico e acido carnosicoCiò gli conferisce proprietà neuroprotettive e aiuta anche a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La buona notizia è che la salvia può esserlo facilmente Aggiunto ai piatti Si consuma quotidianamente. Là Salvia secca Può essere utilizzato sulle verdure, sulla carne o anche nelle insalate. Là Salvia frescaD’altro canto, può essere utilizzato anche in cucina: basta aggiungere le foglie alle vostre salse per insaporire. Gli scienziati hanno scoperto un nuovo beneficio per la salute dell’olio d’oliva La salvia può essere consumata anche in forma Infusione. Inoltre, è anche successoEffetti sulla digestione Oppure per alleviare il gonfiore e i disturbi digestivi. Puoi anche coltivarlo erba A casa, nel tuo giardino o anche sul tuo balcone. Altrimenti è ovviamente possibile acquistarli al supermercato. READ Il Belgio ha firmato gli accordi Artemis: parteciperà al ritorno sulla Luna