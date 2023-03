Questa importante scoperta sulla superficie lunare potrebbe facilitare notevolmente i futuri programmi di esplorazione – Business AM

 Di Sonia Romero

pubblicato in Martedì 28 marzo 2023

 5 lettura accurata



La scoperta dell’acqua nei campioni di suolo lunare, alloggiati in “globi di vetro”, è un importante progresso per le speranze di costruire basi sulla Luna.

Perché questo è importante?

Nelle news : la possibilità di miliardi di tonnellate di acqua contenute in minuscole “palle di vetro” sulla superficie lunare, secondo uno studio pubblicato sulla rivista. natura. Queste sfere, di diametro inferiore a un millimetro, si sono formate durante gli impatti di asteroidi sulla superficie lunare. Quando gli asteroidi colpiscono la luna, sparano goccioline fuse. Quindi si indurisce e si mescola alla polvere lunare.

La scoperta è stata fatta da scienziati cinesi che hanno analizzato campioni di suolo lunare raccolti dalla missione Chang’e-5 nel 2020, la prima volta che è stato riportato sulla Terra dagli anni ’70.

Secondo la loro teoria, queste sfere di vetro, che si sono formate in tempi antichi, potevano essere impregnate d’acqua quando venivano colpite dal vento solare, che trasportava idrogeno e ossigeno dall’atmosfera solare attraverso il sistema solare.

I ricercatori hanno spiegato che queste sfere vengono rifornite di acqua sulla superficie lunare “al ritmo di alcuni anni” attraverso il ciclo dell’acqua lunare.

In questo modo, sulla luna verranno immagazzinati più di 270 miliardi di tonnellate di acqua.

“Questo lavoro si aggiunge al crescente consenso sul fatto che la luna sia più ricca di acqua di quanto si pensasse”, ha detto. Guardiano Ian Crawford è professore di scienze planetarie e astrobiologia alla Birkbeck University di Londra. Importante I ricercatori affermano che quest’acqua potrebbe essere estratta e utilizzata dagli astronauti nelle future missioni lunari. “Quest’acqua può essere rilasciata semplicemente riscaldando questi granuli di vetro”, ha detto Heijiu Hui, uno dei coautori dello studio e ricercatore presso l’Università di Nanchino.

“Ci sono prove che quando la temperatura di questo materiale supera i 100 gradi Celsius, l’acqua inizia a scorrere e può essere raccolta”, conferma Mahesh Anand, professore di scienze ed esplorazione planetaria presso la Open University. “Grazie a questa scoperta, la possibilità di un’esplorazione sostenibile della luna è più alta di quanto non sia mai stata”.

Si tratta infatti di una delle scoperte più importanti per le agenzie spaziali che mirano a costruire basi sulla luna, dove gli astronauti possano accedere a una fonte di acqua, oltre che di idrogeno e ossigeno. A differenza dell’acqua ghiacciata che si nasconde nei crateri ai poli lunari, quest’acqua dovrebbe essere molto più facile da estrarre dagli esseri umani o dai robot che lavorano sulla luna.

concretamente : Diverse missioni con l’obiettivo di tornare sulla luna nel prossimo futuro. Il programma Artemis della NASA mira a riportare gli astronauti sulla luna entro il 2025 per la prima volta dal 1972.

Dopo la missione Chang’e 5, a cui si deve questa scoperta delle “palle di vetro” lunari, Missione Chang’e 6Previsto per il 2025, mira a raccogliere campioni da una regione nel polo sud lunare.

La Russia non è da meno: il suo programma Luna mira anche a inviare robot e astronauti sulla Luna. Teoricamente per il 2023, ma tale scadenza potrebbe ancora essere ritardata Il ritiro dell’Agenzia spaziale europea (ESA) dopo l’invasione russa dell’Ucraina. O addirittura completamente sepolto.

Da parte sua, l’ESA mira a creare un “Villaggio della Luna” permanente.

Senza dimenticare Blue Moon, il programma di esplorazione lunare della compagnia spaziale Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, che prevede di trasportare merci e attrezzature per missioni con equipaggio. Ci sono più : Secondo il professor Sen Hu, co-autore principale dello studio presso l’Accademia cinese delle scienze di Pechino, tali sfere possono immagazzinare e rilasciare acqua su altre rocce senz’aria nel sistema solare, non solo sulla luna.

C’è acqua sulla Luna, e questa non è una notizia di ieri, ma degli anni ’90, grazie in particolare alla sonda spaziale Lunar Prospector, che vi ha rilevato ghiaccio d’acqua. Da allora, altre missioni spaziali, come la missione indiana Chandrayaan-1 e la missione LCROSS della NASA, hanno confermato la presenza di acqua sulla Luna. Ma non è ancora chiaro come sia stato memorizzato sul satellite, soprattutto nelle regioni al di fuori dei poli lunari.