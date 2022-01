Questa grande azienda vuole reclutare 500 persone quest’anno in Belgio

Giovedì l’azienda di risorse umane interinali ha dichiarato che ci sono già 100 posti di lavoro aperti, da un lato per garantirne la crescita e dall’altro per sostituire i dipendenti.

“L’occupazione, diretta conseguenza delle carenze del mercato del lavoro, è necessaria per soddisfare la crescente domanda di dipendenti, all’interno delle piccole e medie imprese e delle grandi imprese. Mentre la carenza di manodopera nel mercato del lavoro diventa sempre più acuta, il numero di posti di lavoro vacanti continua a crescere Belgio Randstad spiega in un comunicato stampa che il nostro paese ha il secondo più alto tasso di posti di lavoro vacanti in Europa.

I profili che Randstad sta cercando sono principalmente consulenti delle risorse umane, “ma molti degli altri posti vacanti sono legati al supporto della crescita dei vari dipartimenti di supporto”.

Randstad apre le sue porte a un’ampia gamma di profili e non impone requisiti specifici per il diploma, “I criteri specifici sono il carattere, la motivazione e la serie di attività dei candidati”.