Questa è la tecnica affidabile all’80% per sapere se qualcuno ti sta mentendo, secondo gli scienziati [VIDÉO]

Ecco la tecnica infallibile per sapere se qualcuno ti sta mentendo secondo gli scienziati.

Non è sempre facile capire se qualcuno ti sta mentendo. Alcuni sono persino diventati maestri nell’arte del mascheramento. Secondo gli scienziati olandesi, esiste una tecnica affidabile all’80% per rilevare se un discorso è vero o no. E il metodo non è nel linguaggio del corpo della persona contrariamente a quanto spesso si pensa. Alcuni suggeriscono, ad esempio, che grattarsi il naso o fissare di traverso possono essere segni rivelatori.

No, secondo i ricercatori dell’Università di Amsterdam (Paesi Bassi), dietro uno studio pubblicato su Nature Human Behavior il 20 marzo 2023, il modo migliore per rilevare le bugie è entrare nei dettagli. “Se qualcuno fornisce descrizioni dettagliate di chi, cosa, quando, come e perché, probabilmente sta dicendo la verità. Se sta saltando quei dettagli, probabilmente sta mentendo”.riassume Science Alert. “Utilizzando questo semplice test e nient’altro, le persone possono separare la verità dalle bugie con quasi l’80% di precisione.”dicono i ricercatori.

Concentrati solo sui dettagli della storia

Per giungere a questa conclusione, hanno condotto un esperimento su circa 1.445 persone. Avevano il compito di indovinare se dichiarazioni scritte a mano, trascrizioni video e interviste sulle attività degli studenti nel campus fossero vere o false. Ovviamente non sapevano che il loro obiettivo era quello di sbarazzarsi della menzogna in primo luogo. Di conseguenza, i partecipanti che hanno fatto affidamento sull’intuizione o che si sono affidati all’osservazione per rilevare bugie hanno ottenuto risultati peggiori rispetto a quelli a cui è stato chiesto di concentrarsi solo sul livello di dettaglio delle storie. Gli scienziati hanno concluso: “Possono facilmente separare la verità dalla falsità con una precisione del 59-79%”. I nostri dati mostrano che fare affidamento su un buon segnale può essere più vantaggioso che utilizzare molti segnali. Aggiungi ricercatori.

Tuttavia, gli scienziati che hanno condotto lo studio hanno ammorbidito le loro scoperte perché alcune persone, specialmente quando la posta in gioco è alta, cercheranno di arricchire la loro menzogna con dettagli per renderla più credibile. Le regole generali per individuare le bugie dipendono dal contesto.hanno concluso.